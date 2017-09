"Todavía me duele la tirada de maíz y pañales", dijo un ex jugador de River

Oscar Ahumada era considerado uno de los referentes de River hasta que una frase dilapidaria lo conviritó en el enemigo íntimo de los fanáticos "Millonarios".

"Cuando el partido se puso 2 a 1 se escuchó un silencio atroz", esa fue la frase condenatoria de Ahumada tras la eliminación de River en manos de San Lorenzo, por la Copa Libertadores de 2008, en un Monumental decepcionado.

Nueve años después, como invitado en el programa "Arroban", Ahumada recordó el episodio. "Lo que pasó fue un momento de calentura y nada más, todavía a mí me duele la tirada de maíz y pañales después del partido y fue una reacción", sostuvo.

"Hoy me muero de ganas de ir a la cancha de River, pero no fui más porque no sé cómo puede reaccionar la gente. Pensé en ir disfrazado alguna vez, pero no lo hice. Creo que es cuestión de tiempo. Quiero ir a ver un partido y disfrutar, como lo hacía de chico con mi viejo", explicó el ex mediocampista, recordando el mal trago para los hinchas de River.