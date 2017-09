Mica Verón, hija de Marita: "yo conocí a Santiago Maldonado y cuando me enteré de su desaparición me cayeron un montón de fichas"

Micaela Verón es hija de Marita, la mujer desaparecida desde el 3 de abril de 2002. El caso, relacionado desde un primer momento con la trata de personas, es más que conocido; pero lo que "Mica" contó en una entrevista brindada el miércoles al programa tucumano "Club 3 de Febrero", que se emite por Radio Fish, fue una verdadera sorpresa.

"Yo lo conocí a Santiago Maldonado. Estuve con él en El bolsón. Me había ido con una amiga a la Patagonia de vacaciones y estuvimos con él. Era un pibe divino, tranquilo, esa gente que jamás le haría daño a nadie. Era tatuador y me mostraba sus dibujos, me contaba el trasfondo de cada uno, siempre con un detalle de amor y de luz", relató la joven en la entrevista telefónica desde Córdoba, donde vive desde hace un año con su abuela Susana Trimarco.

"Cuando me enteré que había desaparecido Santiago yo no sabía que se trataba del mismo chico que yo había conocido. Pero cuando me di cuenta me cayeron un montón de fichas", sostuvo Micaela abriendo paso a un especial análisis de lo que está pasando en el país en torno a la desaparición del joven el pasado 1 de agosto durante una manifestación mapuche, en Neuquén.

"Hoy desaparecen no solamente pibas por trata, no sólo niños por venta de órganos. En algún punto estamos buscando estereotipos de las personas que desaparecen y todo esto que pasó con Santiago, que se hizo tan mediático, salió a la luz porque era un pibe más, un ciudadano argentino, no porque era un mapuche. Ellos desaparecen, son asesinados, torturados, esclavizados por mano de obra para el campo, como el de Benetton", sostuvo la joven.





"Deberíamos reflexionar sobre nuestra historia. ¿Por qué en el billete de 100 pesos tenemos la cara de Roca, y atrás la campaña del desierto como si fuera un logro? ¿Dónde están las comunidades originarias, los mapuches tehuelches hoy en día?", se preguntó, y siguió siempre con firmeza: "si este pibe hubiera sido mapuche no salía en ningún lado. Entonces creo que se están mezclando un montón de cosas: por un lado los desaparecidos en democracia, como si fueran todos lo mismo. Julio López, Marita Verón, María Cash... Todas fueron desaparecidas en circunstancias diferentes".

Micaela, quien en la misma nota contó que no se siente cómoda viviendo en Tucumán a causa de las amenazas constantes que sufre junto a su abuela, pidió analizar los casos uno por uno y no mezclarlos para hacer política.

"Habría que analizar la especificidad de los casos y no hacer una generalización de mierda, y meter a todos en una misma bolsa. Después decimos bueno: ya cumplí mi deber de ciudadano, publiqué en Facebook, pero no entiendo nada. Y eso es porque nadie está entendiendo lo que realmente sucede", apuntó.

"Argentina está siendo tomada por magnates extranjeros a mano del gobierno actual y de gobiernos anteriores también. No es un problema de política. Va mas allá, siempre Argentina estuvo defendiendo intereses de los poderosos y nunca el nuestro, como ciudadanos y como personas. Esta Nación fue construída a partir del asesinato y de la colonización, sobre comunidades ancestrales y esos son nuestros orígenes. No somos españoles, no somos turcos, los orígenes de estas tierras que pisamos son las comunidades originarias", reflexionó.

Si bien la entrevista dura varios minutos más, Micaela explicó que no está en contra de todo lo que ya pasó, sino que lo critica desde el lugar que le toca: hija de una desaparecida en manos de la democracia.