Durán Barba: "es perverso" pensar que Macri tiene alguna responsabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado

El consultor de imagen y asesor político Jaime Durán Barba calificó hoy de "perverso" el planteo según el cual el gobierno del presidente Mauricio Macri tiene responsabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado.

El ecuatoriano, master en sociología y licenciado en filosofía, brindo hoy una charla en la Universidad de Belgrano y aseguró que hay personas que piensan que, "porque el presidente es rico puede cometer algo así. Es perverso pensar eso".

Al ser consultado sobre la comunicación del Caso Maldonado por parte del Gobierno, Durán Barba dijo que hasta después de las elecciones, "no me dejan, no hablo sobre política", sostuvo.

También ironizó cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con declaraciones del ex senador Ernesto Sanz, quien juzgó que en el caso Maldonado "hubo algún error de comunicación o de manejo" de información por parte del gobierno. Durán Barba negó tal posibilidad y le respondió al cronista: "no, pero si eso lo divierte, está perfecto".

"No hay que mentir"

Antes, en la charla, dijo frente a un auditorio repleto que "Cristina Kirchner reformuló cosas viejas del peronismo, pero no hay que mentir y presentarse como algo que no sos".

También consideró que si Sergio Massa quiere ser líder del peronismo, "debe ser coherente en sus acciones y se junta con Margarita Stolbizer, que es todo lo contrario; la gente mira eso y la descoloca, y terminan votando otra cosa". (Télam)