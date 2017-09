Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez publicaron una foto hot y explotó Instagram

Dos de las "Las estrellas" de El Trece sorprendieron a sus seguidores con una foto hot. Natalie Pérez y Marcela Kloosterboer posaron mostrando la cola (con el jean puesto, obvio).

Las compañeras de ficción que se llevan muy bien fuera de cámara publicaron en el Insta Stories de Pérez una foto en la que afirman que ambas tienen excelentes colas.





"A los chicos que me gustaron siempre me los levanté yo. Él único que me encaró fue mi novio actual", dijo Natalie en revista Gente, donde fue tapa, según reprodujo Uno Santa Fe.

Y sobre cómo lleva la intimidad en pareja, sostuvo sin vueltas que hay que hacerlo todos los días.

"Siempre hay tiempo para eso. Es consejo: no hay que irse a dormir sin haber hecho el amor con sus parejas", aseguró.