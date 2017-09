"Me acosté y la cama se empezó a mover": los testimonios de los tucumanos en México tras el terremoto

México vivió el terremoto más fuerte de los últimos 100 años esta madrugada. Cuatro tucumanos que viven allí contaron a LA GACETA su experiencia: cómo lo vivieron, qué hacían cuándo ocurrió y cómo está la situación ahora.

“Se movían los postes, se rompieron las ventanas y se cortó la luz”, expresó la licenciada en Arte, Pamela Desjardins. “Todo se movía de un lado al otro. En la calle, los cables se chocaban y generaron cortocircuitos”, completó la modelo y actriz, Giselle Fuentes Lajud. Ambas tucumanas viven en México DF, donde el terremoto se sintió con fuerza, aunque está lejos del epicentro.

Los tucumanos aseguran que en México, la gente está muy acostumbrada a los sismos y que, por lo tanto, no se exalta cuando ocurren. “Son muy tranquilos. Salieron a la calle y esperaron que todo pase”, acotó Desjardins.

“Me estaba durmiendo. Justo me había acostado y la cama se empezó a mover. Cuando me di cuenta lo que estaba pasando agarré la ropa y empecé a correr. Salí a la calle pero ya había pasado. La gente no quería volver a entrar a las casas, porque las réplicas suelen ser peores”, contó por su parte, Gerard Nicolosi.

Nicolosi –que vive en la ciudad de México desde el 2013- contó que el Gobierno ya había emitido ayer un alerta por posibles terremotos, pero que durante el día no pasó nada; el movimiento telúrico ocurrió recién por la noche. “No hubo daños materiales donde yo vivo. Hoy se están revisando las infraestructuras para ver que nada esté en peligro”, mencionó. “El epicentro fue en la costa en Chiapas y Oaxana”, completó Desjardins.

Julia Araujo, una tucumana que está viviendo en Playa del Carmen, explicó que no solo están alerta por los terremotos sino también por los huracanes que se desarrollaron en el Caribe. “Estaban esperando un tsunami más que un terremoto pero no ocurrió. Acá el sismo se sintió muy poco. Ahora en el Golfo está el huracán Katia, que es más leve que el Irma”, declaró.

“No sabemos si va a llegar el huracán Irma. Seguramente llegarán los efectos colaterales. Igualmente la gente acá está muy preparada”, finalizó.