Pampita se quebró y lloró al aire por un nuevo aniversario del fallecimiento de Blanquita

Hoy se cumplen cinco años de la partida de "Blanquita", la hija mayor de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain. Hace días que sus padres están preparando una misa para recordarla. Tantas emociones hicieron que ayer, la modelo no pudiera contener la emoción y se quebrara en llanto en medio de la filmación del Bailando 2017.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca

La cantante y protagonista de "Patito Feo", Laura Esquivel -invitada para bailar con Jey Mammon-, interpretó la canción de Titanic "My heart will go on" y todos en el estudio terminaron con lágrimas en los ojos. La modelo fue una de ellas. Inclusive, tuvo que sacar un pañuelo para secarse las lágrimas.





Blanca falleció en Chile, a los 6 años. Durante unas vacaciones en México una bacteria ingresó a su cuerpo y se alojó en su pulmón provocándole una neumonía hemorrágica. Fue internada y murió finalmente luego de nueve días. Era la hija mayor de la ex pareja.

El regalo de un fotógrafo a Pampita y Vicuña



La misa será esta noche y estarán Vicuña, Ardohain y los hermanos de "Blanquita": Bautista, Beltrán y Benicio.