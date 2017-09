Cómo era el aeropuerto más peligroso del mundo antes de ser destruido por el huracán Irma

El aeropuerto Princesa Juliana se encuentra en la paradisíaca isla de St Maarten, en pleno Caribe. Pero los turistas no sólo llegaban a ese lugar atraídos por las aguas cristalinas y la arena blanca. Muchos lo hacían porque brindaba la posibilidad de vivir una experiencia única: ver pasar a gigantescas aeronaves apenas unos metros por arriba de sus cabezas. Esto fue así hasta ayer, cuando el huracán Irma destrozó la aeroestación.

El huracán Irma destrozó el aeropuerto de St. Maarten

Si bien ayer ya habían circulado algunas fotos que mostraban el estado en el que había quedado el aeropuerto, hoy se conoció una imagen aérea que deja en claro que la playa de Maho (pegada al Princesa Juliana) prácticamente desapareció. La difundió la cuenta de Twitter del portal de aviación Airlive. En la imagen también se ven los daños que causó el huracán en las construcciones aledañas.

This is how world famous #avgeek Maho beach looks after hurricane #Irma https://t.co/iW3XIESwQ9 pic.twitter.com/0WXLnIp7XG