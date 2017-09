Cientos de tucumanos firman el petitorio para que se intervenga a la SAT

En apenas unas horas, cientos de vecinos de la capital habían estampado su firma en el petitorio que impulsa la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para presentar un proyecto de ley de iniciativa popular que obligue a los parlamentarios a analizar en el recinto la intervención de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

El propio intendente, Germán Alfaro, se acercó hasta el puesto instalado en la intersección de las peatonales Muñecas y Mendoza. Las personas a cargo de las planillas afirmaron que en apenas una hora unas 400 personas estamparon su firma en el petitorio. El objetivo es reunir 100.000 rúbricas.





La participación de la sociedad en la confección de proyectos de ley no está prevista en la Constitución provincial, pero sí en la Carta Magna nacional. Esta, en su artículo 39, establece que los ciudadanos tienen el derecho de presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, y que el Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Luego, en su ley reglamentaria (N° 24.747), fija que la iniciativa popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral.

Días atrás, el jefe municipal detalló los motivos de la iniciativa: "está fundamentada en la demostrada ineptitud para administrarla con eficiencia. Proponemos una intervención democrática y que contemple la participación de los usuarios dentro de la estructura de la empresa”.

“Hoy la SAT no tiene el control de ningún organismo e institución del Estado. Es un agujero negro donde cualquier tucumano podría suponer que la SAT es utilizada como una caja política con fines electorales. Y, lo peor de todo, se les quiere aumentar la tarifa a los usuarios por un servicio que no brindan. No vamos a permitir que se pretenda aumentar la tarifa si es que primero no se realizan las inversiones”, reforzó el jefe municipal.

Se puede firmar el petitorio en:

- Muñecas y Mendoza

- San Martín y 25 de Mayo

- Plaza Yrigoyen

- Maipú y San Martín

- Plazoleta Mitre

- Habrá además un puesto móvil que recorrerá los barrios