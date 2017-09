¡Re caliente! Barby Silenzi le respondió a Francisco Delgado

Cansada de ser la tercera en discordia y tras escuchar los comentarios de Silvina Luna y de su ex Francisco Delgado, Barby Silenzi salió a hablar y arremetió contra su ex.

Es que tras romper una vez más con "El Polaco", Luna bailó en Showmatch y trató a la bailarina de "Carmelita descalza". A partir de eso Delgado -padre de la hija de Barby-, decidió hablar también y dijo que su ex se enamoró del cantante y no aguantó que esté con Silvina.

Ante los dichos de ambos, Silenzi indignada respondió: "¡lo que me faltaba! Que no se meta en esto que no tiene nada que ver". Y continuó: "él ni siquiera sabe que el año pasado, cuando nosotros nos peleamos y él desapareció, fue el Polaco el que me ayudó y me dio plata porque no tenía un peso".

"Que se calle Francisco porque tuve un montón de problemas", finalizó.