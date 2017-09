US Open: el "martillo" de Del Potro le ganó al "sable de luz" de Federer

Juan Martín del Potro consiguió esta madrugada un enorme triunfo ante Roger Federer en el US Open. Al mismo rival al que le ganó la final de 2009, el argentino superó en cuatro sets y ahora está en la semifinal donde se cruzará con Rafael Nadal.

Del Potro volvió ayer a ser muy profundo y agresivo con su derecha, inclusive uno de los puntos del partido lo consiguió con ese golpe. Por eso, la cuenta de Twitter del US Open, como viene sucediendo en este campeonato, editó un video con el "martillo" del tandilense contra el "sable de luz" de Federer.

Juan Martín del Potro consiguió esta madrugada un enorme triunfo ante Roger Federer en el US Open. Al mismo rival al que le ganó la final de 2009, el argentino superó en cuatro sets y ahora está en la semifinal donde se cruzará con Rafael Nadal.



Del Potro volvió ayer a ser muy profundo y agresivo con su derecha, inclusive uno de los puntos del partido lo consiguió con ese golpe. Por eso, la cuenta de Twitter del US Open, como viene sucediendo en este campeonato, editó un video con el "martillo" del tandilense contra el "sable de luz" de Federer.



Juan Martin Del THORtrO hammers past the Jedi Skills of Federer in the tiebreaker and takes the 3rd set!#USOpen @delpotrojuan pic.twitter.com/W0w8GRQr7I