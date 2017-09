Caso Maldonado: amenazan de muerte a Macri y a Bullrich

El presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fueron amenazados por la desaparición de Santiago Maldonado.

“Señor presidente Macri: devuelva a Maldonado a cambio de la vida de Patricia Bullrich. Si nos desobedece, la sentencia será la muerte. No perdonamos más crímenes. El pueblo argentino”, dice una voz editada en un video que tiene de fondo la imagen de casquillos de bala con los nombres del presidente y de la ministra.

Se trata de la tercera amenaza que recibe el mandatario en menos de una semana. El martes, un mensaje intimidante llegó a la sede de Cambiemos en la localidad boanerense de Aldo Bonzi; en él se amazaba no sólo a Macri, sino también a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: "Están todos muertos. En la marcha Cambiemos Bonzi facho. QEPAD MEV MM".

A su vez, el sábado quedó detenida María Carolina Pavlovsky, una mujer que amenazó a Antonia, la hija de presidente. "Macri estás avisado!! Tu hija no va a ‘desaparecer’, no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", decía la amenaza que, al igual que la de hoy, hacía referencia a la desaparición de Maldonado.