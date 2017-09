Un ex DT de la Selección cargó contra Sampaoli y los jugadores

El ex director técnico del seleccionado y campeón mundial con el equipo "albiceleste" en México 1986, Sergio Batista, criticó el rendimiento de los jugadores tanto en el partido con Uruguay, en Montevideo, como frente a Venezuela, en el Monumental, y también a la dirigencia.

"La Selección no jugó bien ni ayer contra Venezuela (1-1) ni con Uruguay (0-0). No le encontró la vuelta a las dos líneas de cuatro que pusieron sus rivales. Los jugadores no rindieron lo que esperábamos", disparó el "Checho".

"Tener tres técnicos (Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli) en una eliminatoria es una locura", completó.

Qué necesita la Selección Argentina para llegar al Mundial de Rusia

Batista, además, advirtió que Argentina no tiene que depender de Lionel Messi, más allá de que es el mejor jugador del mundo. "Messi hace lo que puede. Todos dependemos de él, siempre esperamos que haga algo diferente, pero si no lo rodean bien es complicado", apuntó.

"Es hora de que otros jugadores se hagan cargo. Messi no tuvo un mal partido, pero no rindió todo lo que puede. Dependemos mucho de él", lamentó.

Batista, por último, consideró que el seleccionado nacional "debe tener cuidado" con Perú porque viene "muy bien" en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas, donde hoy ocupa el cuarto puesto, uno por encima de Argentina.

La confianza de Marcelo Bielsa: "tengo la seguridad que Argentina llegará a la Copa del Mundo"