"Jazo" Acevedo: “voy sumando como 30 sobreseimientos por las causas que me inventan”

Primero fue Jorge “Jazo” Acevedo, después Roberto Dominé y por último Ángel Gómez. Todos los acusados negaron haber participado en el hecho. Coincidieron que recién se conocieron en el penal de Villa Urquiza, que los cargos en su contra fueron inventados por los policías que investigaron el caso y que el verdadero autor del ataque contra el guardiacárcel Daniel Albornoz fue otro hombre asesinado hace poco más de tres meses.

“’Jazo’ fue el que me disparó en la pierna”, dijo el guardiacárcel durante el juicio

Los tres sospechosos apuntaron a Matías “Geniolcito” Rodríguez como responsable del hecho. “Estando en la cárcel de manera injusta me enteré de que esa era una causa de él. Que él estaba ligado al hecho”, indicó Roberto Dominé, el único de los acusados que aceptó declarar en el primer día de la audiencia. “En el expediente, los informantes le avisaron a la policía que ‘Geniolcito’ estaba detrás de este caso, pero nunca profundizaron la investigación”, agregó Manuel Pedernera, defensor de “Jazo”.

“Geniolcito” no puede defenderse de esta acusación, puesto que fue asesinado en mayo. Por su crimen, fueron detenidos Héctor “Ponja” Robles, Braian Acevedo y un tal “Mudo” Herrera, todos integrantes del Clan Acevedo. Otro dato que no es menor: “Jazo” es primo hermano de Rodríguez.

¿Por qué "Jazo" Acevedo posa ante las cámaras haciendo el número 33?

“El arma que encontraron en mi casa me la plantaron. Estaba en la cocina y del fondo de la vivienda, donde mis hijos guardan los juguetes; apareció un policía con la pistola. Mirá si voy a guardar un arma en medio de las muñecas. Además, el testigo no vio cuando la encontraron”, denunció Dominé.

Acevedo negó su participación en el hecho y dijo esta causa también fue armada por la Policía en su contra. “Ya voy sumando como 30 sobreseimientos por las causas que me inventan”, dijo antes de confirmar que no respondería preguntas.

Según los vecinos, el Clan Acevedo impone miedo en cada rincón del barrio El Sifón

Gómez también se amparó en su derecho de guardar silencio. Sin embargo, el tribunal ordenó que se leyera las declaraciones que había realizado durante la instrucción de la causa. En la primera dijo que Acevedo y Jazo habían ingresado al local y que él no pudo ver nada porque se quedó en el asiento trasero del auto. Luego, en un segundo interrogatorio, afirmó que “había dicho todo eso para que lo dejaran de golpear y porque si no lo hacían lo violarían con un palo de escoba. No tengo nada que ver en el hecho del que se me acusa y no conozco a ninguna de las otras dos personas”.

Los perfiles de los acusados

Jorge Javier “Jazo” Acevedo dijo que es comerciante y que se dedica a la venta de bebidas. Nacido en julio de 1981 confesó que uno de sus hermanos le puso “Jason” por el protagonista de “Martes 13”, la película de terror de culto.

Ricardo Dominé, de 43 años, dijo que su vida se arruinó por esta causa. “Por todo lo que pasó desde ese día me terminé separando, sin trabajo y además me hice adicto a las drogas. Soy inocente y necesito paz”, expresó ante los jueces.

Ángel Gómez, de 24 años, dijo que no puede retener mucha información porque sufrió un accidente que le generó problemas neurológicos. Durante la audiencia no pudo recordar ni siquiera su número de documento.