Mirtha Legrand dijo que un triunfo de Cristina Kirchner traería más violencia al país

Mirtha Legrand expresó su preocupación por los niveles de violencia que se observan en el país y opinó que hay sectores que intentan desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri.

"Lo único importante para los argentinos es que aparezca Santiago Maldonado", dijo Mirtha Legrand en Intrusos, destaca Infobae.

"Estamos viviendo momentos duros; hay que tomar consciencia, así no se puede vivir -advirtió Mirtha-. Estoy muy preocupada porque veo que la grieta se agranda cada vez más. ¿Cuándo va a llegar la reconciliación entre los argentinos? Yo he vivido de todo, pero lo que estamos viviendo ahora, en un gobierno democrático… Hay una violencia terrible, entre los robos, los cortes de calle, los femicidios, quién va a invertir acá".

"Lo que estamos viviendo es muy duro; vándalos destruyendo todo", señaló la conductora en referencia a los disturbios ocurridos en la marcha realizada el viernes por la desaparición de Santiago Maldonado. Ante la pregunta de Jorge Rial sobre si sentía que estaban intentando desestabilizar a Macri, respondió con un contundente 'sí'. Y aunque aclaró que no era militante, se definió como macrista.

"¿Un triunfo de Cristina Kirchner podría ser una desgracia para el país?", agregó Rial pensando en las elecciones legislativas de octubre. Y aquí, Legrand tampoco vaciló: "sí, sería más violento todavía", respondió, segura. Luego explicó que asociaba dicha violencia al kirchnerismo y el anarquismo.

Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sostuvo que la situación está muy politizada. "Esto nos asusta. Me pongo en el lugar de la madre. Yo perdí un hijo pero por una enfermedad; esta madre no sabe si está vivo, si está muerto, si está en Chile. Yo escucho todo y me informo y entiendo que el Presidente dio la orden de que no se hable más del tema. Bueno, entonces investiguen señores".

Y redobló su crítica: "fue horrible lo que hizo (Marcelo) Tinelli con la parodia de Cristina (de Martín Bossi), y creo que el presidente Macri no debería haber participado. Fue desafortunada su aparición en esa parodia".

Con Patricia Bullrich

Hace unos días la diva recibió en su programa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Le pregunté si renunciaría si no aparece Maldonado y no me respondió. Yo pregunté desde el lugar de la gente, porque la negligencia también se paga", afirmó Mirtha.

La semana pasada se supo que la producción de Susana Giménez estaba negociando una entrevista con la ex presidenta, pero que la diva se negó a recibirla en su programa de Telefe. En el mismo sentido, Mirtha adelantó: "yo tampoco aceptaría y nunca hicimos ninguna gestión".