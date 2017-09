Una buena para el sector azucarero tucumano: aumentó el consumo de golosinas

El azúcar que producen los ingenios tucumanos no sólo llega a los hogares en paquetes de un kilo, sino también como insumo de todo tipo de golosinas. Es así que el consumo de estos alimentos procesados impacta para bien o para mal en el negocio de la industria madre de Tucumán.

Tras un período difícil, las galletitas y los snacks van recuperando poco a poco los niveles de demanda. En el primer semestre de este año, el consumo se incrementó un 0,8% respecto de igual período de 2016, mientras que la producción tuvo una suba del 0,6% en el mismo lapso, destaca un informe de IES Consultores, que indica, además, que este aumento fue en paralelo a “la tibia recuperación del salario real”.

"En los primeros seis meses de 2017, los precios minoristas de las galletitas de agua verificaron un alza del 8,7% (34,5% en 2016), mientras que las galletitas dulces arrastraron una suba del 5,5% (30,1% en 2016). Con respecto a las golosinas, el IPC CABA (Índice de Precios al Cosumidor en la Ciudad de Buenos Aires) marcó un aumento acumulado del 8,8% para esta categoría, tras crecer 35,3% en 2016″, agrega el estudio.

IES Consultores remarca que en el primer semestre de 2017, las exportaciones de golosinas, galletitas y snacks alcanzaron los U$S 119 millones, lo que representó una suba del 8,6% con respecto a igual período de 2016 (había caído 19,2% en 2016), detalla Fortuna. De ese total, U$S 86 millones correspondieron a ventas de golosinas, U$S 29 millones fueron exportaciones de galletitas mientras que U$S 4 millones pertenecieron a snacks, bajo el rubro papas fritas saladas o aromatizadas.

En tanto, las importaciones crecieron un 10,9% en el primer semestre de 2017, ya que las compras al exterior de golosinas, galletitas y snacks fueron por u$s 66 millones. “En volúmenes, las compras externas treparon un 8% en los seis primeros meses del año, al adquirirse 17.000 toneladas de golosinas, galletitas y snacks”, agrega.

Destinos

Los principales destinos de las exportaciones de golosinas, galletitas y snacks en valores en el primer semestre de 2017 fueron Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, con participaciones del 22,1%, 18,5%, 17,2%, y 13% en las ventas respectivamente. El principal origen de las compras en los primeros seis meses de 2017 fue Brasil, con el 50,8% del valor, seguido por los Estados Unidos con el 10,6%, por Chile (7,4%), y por Alemania (5,5%).

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “las perspectivas para el corriente año indican una recuperación en la elaboración de galletitas, snacks y golosinas, en línea con la mayor demanda (interna y externa) de los productos del sector, por el leve (pero positivo) crecimiento del consumo interno previsto en el año y las mayores exportaciones en cantidades”.