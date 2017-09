Putin llamó a encontrar una salida negociada con Corea del Norte para evitar una "catástrofe global"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a instar hoy a encontrar una salida negociada a la crisis por los ensayos nucleares y de misiles de Corea del Norte y advirtió que de lo contrario podría producirse una "catástrofe global".

"La histeria militar actual no puede traer nada bueno, pero podría llevar a una catástrofe global con muchas víctimas", afirmó el mandatario desde el puerto de Xiamen, en el sur de China, donde participó en una cumbre de los países emergentes Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Corea del Norte no abandonará su programa atómico mientras no se sienta segura, dijo Putin, citado por la agencia Tass: "no hay otro camino que las negociaciones para resolver los problemas nucleares norcoreanos".

El mandatario ruso dijo además que se opone al nuevo paquete de sanciones contra Pyongyang que será debatido el próximo lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que fue propuesto por Estados Unidos. "Recurrir a cualquier tipo de sanciones en esta situación es inútil e ineficiente", aseguró.

China y Rusia son los aliados más cercanos del aislado régimen norcoreano. El lunes, en una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad convocada tras la última prueba nuclear de Pyongyang, ambos países pidieron retomar el diálogo y rechazaron la aplicación de nuevas sanciones.

Corea del Norte probó el domingo una bomba de hidrógeno que puede ser cargada en un misil balístico intercontinental (ICBM). Esa fue la sexta prueba nuclear del país desde 2006 y la más poderosa hasta el momento.

Medidas más duras

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que las conversaciones directas o multilaterales con Corea del Norte no funcionaron. Además exigió que el Consejo de Seguridad tome las medidas más duras posibles contra Pyongyang, en vista de que con sus amenazas está "pidiendo una guerra".

Putin cuestionó hoy que Estados Unidos pone a China y a Rusia en la lista de sancionados, pero después espera su ayuda en las medidas de castigo contra Corea del Norte. "Es algo bastante torpe, como poco".

Ante la consulta de la prensa sobre la tensa relación entre Moscú y Washington por Corea del Norte, entre otros temas, Putin dijo que espera que ambos países "logren alcanzar consensos en la resolución de temas bilaterales y globales".

Y luego sorprendió al responder a la pregunta de un periodista sobre si su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo ha decepcionado: "Trump no es mi novia; no soy ni su novia ni su novio".

El presidente ruso se reunirá esta semana con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el mandatario surcoreano, Moon Jae-in, para debatir la crisis nuclear con Corea del Norte.

El encuentro tendrá lugar en el marco del Foro Económico Oriental que se llevará a cabo entre el miércoles y jueves en la ciudad rusa de Vladivostok. En la conferencia se espera que también participen representantes norcoreanos.

Abe quiere que Rusia y China tengan un mayor papel en la gestión de los programas atómico y de misiles de Pyongyang.

¿Corea del Norte podría dejar sin luz a Estados Unidos?



El ministro de Exteriores japonés, Taro Kono, asistió hoy a una sesión de un comité parlamentario en la que abogó por "trabajar en estrecha coordinación con Estados Unidos y Corea del Sur para instar a Rusia y China a que asuman un papel adecuado".

Mientras tanto, la agencia surcoreana Yonhap informó sobre maniobras "masivas" en el mar del Este con el objetivo de mostrar "la resolución del país a tomar represalias por las provocaciones de Corea del Norte".

En los ejercicios participan una fragata, un barco patrullero, buques con misiles teledirigidos y lanchas rápidas, según la Marina, que planea cuatro días más de entrenamientos a partir del miércoles en las aguas del sur del país.

Trump escribió hoy en Twitter que autorizó la venta de armas y equipo militar a Japón y Corea del Sur. "Permitiré que Japón y Corea del Sur compren una cantidad sustancialmente mayor de equipo militar altamente sofisticado a Estados Unidos", indicó.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, calificó hoy de "vulneración flagrante" de las normas internacionales la prueba con una bomba de hidrógeno realizada por Corea del Norte el domingo y abogó por que la Unión Europea (UE) tome un papel activo en la resolución de la crisis asiática. (DPA)