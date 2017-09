Alerta por estafas en Facebook: publicaciones falsas prometen pasajes gratis en avión

Una nueva estafa está instalada en Facebook y se propaga desde hace varios días entre usuarios de Tucumán. Se trata de supuestas promociones que regalan vuelos de distintas compañías aéreas que operan en Argentina. Los expertos de seguridad advirtieron que se trata de un engaño y alertaron que la víctima puede estar cediendo datos personales a criminales o sufrir pérdidas financieras.

Las publicaciones en cuestión apuntan a que, supuestamente, Aerolíneas Argentinas y también Latam celebran su 91 aniversario y regalan dos pasajes libres. Los estafadores invitan al usuario a hacer click para responder una encuesta que supuestamente le hará ganar los boletos en sitios que no son los oficiales de las empresas ya que se trata de un engaño.

La empresa de seguridad informática Kaspersky Lab alertó hace un par de meses de este fraude, que también se propagó por Latinoamérica con la misma modalidad simulando ser promociones de Aeroméxico, Interjet o Avianca. Al finalizar la encuesta, el sitio web ofrece la posibilidad de compartir el enlace de la promoción con otras personas, para lo cual solicita al usuario ingresar sus claves de Facebook, consignó la agencia EFE.

Con ello, "la víctima le estará cediendo sus datos a los criminales", afirmó Kaspersky Lab en un comunicado. "El usuario es redireccionado a sitios web sospechosos donde se le pedirá instalar aplicaciones desconocidas", o ingresar su número de teléfono, lo que permite que los ladrones lo registren en "servicios premium que pueden traer pérdidas financieras".

Además, a la hora de compartir la promoción, los amigos de la víctima pueden encontrar testimonios falsos generados de forma aleatoria, y que hacen pensar que otros usuarios ya obtuvieron sus pasajes gratuitos.

Desmentida oficial

Desde Latam afirmaron que se trata de una publicación engañosa ajena a la empresa. "Las direcciones de las publicaciones no pertenecen a la compañía. Todas las promociones de Latam están en las redes sociales oficiales", indicaron fuentes de la empresa.

Ya en junio, Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado aclarando que no lanzó ningún concurso de pasajes por un supuesto aniversario. "Le pedimos a todos los pasajeros y fans que no respondan a encuestas, ni ingresen ningún tipo de dato personal, si no se trata de una acción del Grupo Aerolíneas", fue la recomendación.

Cómo protegerse

El director del equipo de Investigación y Análisis para Kaspersky Lab América Latina, Dmitry Bestuzhev, destacó que la campaña fraudulenta está "completamente operada por el ser humano", por lo que no puede autopropagarse.

Para evitar engaños, la firma recomienda a los usuarios comprobar que las promociones que supuestamente ofrecen las aerolíneas también estén en sus sitios web oficiales.