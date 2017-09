Alfaro arremetió contra Manzur: "esto es un gobierno de inútiles"

Germán Alfaro volvió a exhibir sus diferencias con el gobernador Juan Manzur. El jefe municipal arremetió contra el mandatario provincial con un duro mensaje: "esto es un gobierno de inútiles", dijo.

"Admiro a Manzur. Cada vez que señalo un problema, lo esquiva diciendo que quiero pelear. Le resbalan los problemas”, comentó el intendente al referirse a las denuncias por parte de la Municipalidad contra Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

Las críticas de Alfaro no quedaron ahí nomas, aseguró que admira al gobernador Manzur, porque parece que “los problemas le resbalan”, esto al no tomar cartas en el asunto en una situación que el Jefe Municipal considera de absoluta gravedad, con graves riesgos sanitarios e infraestructurales. “No están sabiendo manejar las cosas, no entiendo, lo único que me queda pensar es que es un gobierno de inútiles” disparó.

da la sensación que se están aferrando a algo que quieren esconder. La SAT se ha transformado en una caja política; no veo qué es lo que solucionaron hasta ahora" comentó.

Además, Alfaro insistió en una audiencia con el gobernador, tal como viene solicitando desde hace un tiempo. “Quiero conversar con él. Tiene recursos, medios, pero le falta voluntad política. Si él me llama hasta le llevo el proyecto que hemos armado” señaló.

Manzur afirma que Alfaro sólo hace “política” con la SAT

Ayer, el intendente capitalino advirtió que en el verano podría faltar el agua en la Capital si la SAT no se ocupa. "Cuando lleguen los meses del verano y las altas temperaturas esta situación se agravará, no tan solo en los barrios de la periferia, sino dentro de las cuatro avenidas", reclamó.

A partir del jueves, como adelantó ayer LA GACETA, les pedirá a los vecinos que firmen una petición para que se presente un proyecto de ley de iniciativa popular, pidiendo la intervención del organismo a través de 100.000 adhesiones.

“Queremos que se intervenga y que en el directorio haya legisladores y vecinos”, manifestó Alfaro, quien reiteró una y otra vez que en los tucumanos hay mucho malhumor por el estado del suministro.



“No puede ser que en este siglo haya problemas para cocinar o bañarse. Es inaceptable”, agregó. Y advirtió acerca de la posibilidad de que haya levantamientos ciudadanos por el faltante de agua durante el verano. “Ojo con las puebladas”, alertó Alfaro.

Alfaro: “no puede ser que haya problemas para cocinar”

Manzur había manifestado ayer que Alfaro sólo hace “política” con la SAT. “Todos los días busca pelear, pero no tiene sentido”, había dicho el gobernador, en respuesta a la campaña para reunir 100.000 firmas que lanzó el intendente.



“Alfaro estuvo durante 12 años casi al frente de la Municipalidad. Y ahora, a 30 días de las elecciones, quiere juntar firmas. Le digo que tenemos que sumar esfuerzos para que la gente esté mejor y dejar de pelear”, sentenció Manzur.