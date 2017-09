1. “Pensaba en mis hijos”, dijo el endurista

“Cuando me dolían las manos, seguía arrastrándome con los codos; cuando me dolían las rodillas, me daba vuelta y seguía boca arriba. Por momentos tuve miedo y pensé mucho en mis hijos”, relató Horacio Buteler, el endurista que se fracturó el tobillo el sábado a la siesta y fue encontrado un día después, en un río cercano a La Hoyada. Además, explicó que al caerse sintió un estallido en el peroné, y que se estuvo movilizando durante 12 horas, hasta que a las 4 de la madrugada del domingo las nubes cubrieron la luna y ya no pudo ver por dónde se arrastraba.