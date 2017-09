Yanina Latorre lloró al hablar sobre Diego Latorre: "está pagando un precio muy alto por un polvo"

Luego de que se revelara que Diego Latorre se habría querido quitar la vida, Yanina Latorre rompió el silencio y, entre lágrimas, dijo que su marido se encuentra en tratamiento.

"Yo siempre dije que estábamos muy mal. No quiero hablar... Diego está en tratamiento", dijo la panelista en "Los Ángeles de la Mañana" y agregó no está pasando por un buen momento: "estoy angustiada. No es fácil todo esto para nosotros. Cuando la gente me dice que soy soberbia, me duele. Si algo no tengo es soberbia. Si trato de mostrarme entera es porque tengo dos hijos".

Además, contó por qué no se fue de viaje para aplacar el escándalo mediático: "no lo hago por mis hijos. No me puedo ir y dejarlos solos con una persona que no está bien. Tengo que acompañarlos. No me puedo ir y pedirles que dejen su vida porque su papá es un pelotudo. Hacemos lo que podemos y los tengo que seguir cuidando".

"Diego está pasando mucha vergüenza. Lo voy a decir de nuevo y no es para defenderlo: está pagando un precio muy alto por un polvo. Muy caro. Lo hacen muchos y hacen cosas peores que él"

"Hay un ensañamiento importante. Y dijimos basta. Por eso decidimos hacer una denuncia. Somos dos tontos, yo pequé de ingenua. Pensé que iba a venir otra noticia que iba a tapar todo esto. Después me di cuenta de que no", concluyó Yanina.