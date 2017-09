La furia de un productor luego de que Susana Giménez rechazara entrevistar a Cristina

A la producción del programa Susana Giménez no le cayó demasiado bien que la diva rechazara entrevistar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al menos así lo expresó un supuesto productor en un audio que se viralizó.

El que hablaría en el audio, que fue dado a conocer hoy en el programa "Intrusos", sería el Federico Levrino. "¿Qué querés que te diga, tiene más de 70 años, es inmanejable", se escucha que comienza diciendo el integrante del equipo de la estrella de la TV argentina.

"La habrán operado este día y habrá dicho esto, toda la buena voluntad, estábamos bastante bien. Ahora está en Uruguay, quién le habló, quién la visitó, no sé. Acá yo soy productor del programa, me perdí la nota más importante de mi vida", son las palabras que se pueden escuchar luego.

Por último, el productor expresa su resignación por la decisión de Susana: "te guste o no te guste no podés decir eso, es una presidenta elegida democráticamente... Ya me re puteé, obviamente a mí no me comentó que lo iba a hacer. Nada, estos son los bueyes con los que aramos".