La ordenación episcopal del nuevo arzobispo Carlos Sánchez será en la cancha de Atlético

El Padre Carlos Sánchez se convirtirá, a sus 54 años, en el séptimo arzobispo de Tucumán en un escenario muy especial. Hoy se confirmó que la ceremonia de ordenación episcopal se realizará en la cancha de Atlético.

El actual párroco de la basílica Nuestra Señora de La Merced fue elegido por el Papa Francisco para reemplazar a Monseñor Alfredo Zecca.

Si bien ya se sabía que la ceremonia se realizaría el 13 de octubre, faltaba confirmar a qué hora y dónde tendría lugar. Por eso mismo, el arzobispado confirmó hoy que la misma será el 13 de octubre, a las 20 en el estadio "Decano" y con entrada libre y gratuita.

"Soy simplemente un cura", dijo Carlos Sánchez, el futuro arzobispo de Tucumán



"Primero vamos a celebrar a Nuestra Señora de La Merced y después haremos lo demás. Me dijeron que va a venir el nuncio (monseñor Emil Paul Tscherrig) y me va a consagrar el cardenal Héctor Luis Villalba. Yo he pedido que también estén monseñor Alfredo Zecca y mis hermanos obispos de todo el NOA", decía Sánchez sobre la ceremonia que se viene, el día de la designación.







Actualmente quien está a cargo de administrar la arquidiócesis es el cardenal Villalba, y ocupará esa función hasta la asunción formal de Sánchez.

El Monseñor Zecca fue arzobispo de Tucumán desde 2011, pero renunció a su cargo por cuestiones de salud y ya se encuentra en Buenos Aires.