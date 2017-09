Manzur le respondió a Alfaro: "tenemos que trabajar juntos y solucionar los problemas de la gente"

Desde que tomó las riendas de la municipalidad de la capital, el intendente Germán Alfaro puso a la Sociedad Aguas del Tucumán en el centro de su agenda. En los últimos días anunció que intentará juntar firmas para que el Gobierno provincial intervenga a la empresa que opera bajo el control estatal. En medio de una disputa con la Nación por los fondos coparticipables que reclama Buenos Aires, el gobernador Juan Manzur se mostró conciliador frnete a los reclamos de Alfaro. "Tenemos que trabajar juntos y solucionar los problemas d ela gente", aseguró el mandatario.



Alfaro busca 100.000 firmas para que se intervenga a la SAT

Al ser consultado sobre las supuestas audiencias pedidas por el intendente y que no habrían sido escuchadas desde Casa de Gobierno, Manzur redobló la apuesta: "siempre es bienvenido, él. Hay que mejorar el servicio de la SAT. No creo que haga esto por una cuestión electoral y política".



"Hay que sumar esfuerzos. La gente quiere que le solucionemos los problemas. No quiero pelear con nadie. No estoy para pelear con nadie. Estoy aquí para solucionarle los problemas a la gente", sostuvo Manzur, que también explicó que se entusiasmó cuando Alfaro le mandó un "saludo tan lindo" para el Día del Amigo y que hasta llegó a pensar que iban a "trabajar juntos".Durante el encuentro con la prensa, luego de recorrer el barrio 11 de Marzo, el gobernador reiteró sus reclamos hacia el Gobierno del presidente. "La decisión mía es firme. No estoy dispuesto a entregar un peso de lo que le corresponde por ley a los tucumanos. Entre todos tenemos que defender los intereses. Es el camino que tenemos que seguir. Cuidar a la gente más vulnerable. Ahora nos quieren quitar la plata y el presidente Macri apoya que nos quieran quitar la plata de los tucumanos. No lo voy a permitir", fue la respuesta tajante de Manzur, que no descarta un próximo encuentro con gobernadores del interior para sentar una postura que llegó a la Justicia.

Se reprogramó la reunión de gobernadores para intentar ponerle un freno al Fondo del Conurbano

La gobernadora de Buenos Aires,reclama la restitución del Fondo del Conurbano, que le representaría a Tucumán la pérdida de 3.500 millones de pesos anuales.