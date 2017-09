Estados Unidos ante la ONU: "Corea del Norte está implorando una guerra"

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo hoy que el líder norcoreano Kim Jong-un está "pidiendo una guerra" y advirtió que la tolerancia de Washington a sus provocaciones es cada vez menor.

Corea del Norte prepara el lanzamiento de un nuevo misil intercontinental

"La guerra nunca es algo que quiera Estados Unidos; no lo queremos ahora, pero nuestra paciencia no es ilimitada", señaló Haley en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada tras la última prueba nuclear de Corea del Norte.

La representante estadounidense consideró que Kim quiere que su país sea reconocido como potencia nuclear, pero aseguró que las potencias nucleares entienden sus responsabilidades.

EMBAJADORA ANTE LA ONU. Nikki Haley habla en el Consejo de Seguridad.



Corea del Norte probó el domingo una bomba de hidrógeno que puede ser cargada en un misil balístico intercontinental(ICBM). Esa fue la sexta prueba nuclear del país desde 2006 y la más poderosa hasta el momento.

"Cuando un régimen canalla tiene un arma nuclear y un ICBM apuntándote, no tomas decisiones para bajar la guardia", aseguró Haley.

Por su parte, el embajador japonés, Koro Bessho, instó al Consejo a ejercer la máxima presión sobre Corea del Norte y pidió que se adopten nuevas sanciones, señaló la agencia DPA.

Nikki Haley on North Korea: "We have kicked the can down the road long enough. There is no more road left." https://t.co/t7YxAvM3zH