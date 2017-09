Las escandalosas confesiones sexuales de Silvio Soldán sobre Silvia Süller

Silvio Soldán participó del sketch “La empleada pública”, en el programa de Susana Giménez. Allí contó algunas intimidades de su escandalosa relación con Silvia Süller.

En el sketch también estuvo Fátima Florez, quien encarnó a una falsa Süller. Al verla, Soldán disparó: “¡Me hizo la vida imposible! No puedo contar acá las cosas que me hacía esta mujer. El día que yo escriba la historia de mi vida voy a contar todo pero acá no puedo. Me volvía loco".

Inmediatamente, Susana le empezó a insistir que cuente algunos detalles. Y él no se hizo rogar demasiado. "Soy un hombre golpeado por esta mujer. Un día me rompió el escroto. Esto no lo sabe nadie, es primicia. Fue en una suerte de juego, con la rodilla. Me hizo un tajo bastante grande", confesó.

También se refirió a la ocasión en la que quedó detenido por la denuncia contra su ex pareja, Giselle Rímolo. Culpó a Süller por ese episodio. "A mí no me manda preso Rímolo, me manda preso ella. Les hizo creer a las supuestas víctimas que yo era el responsable"

También contó una anécdota de la época en la que trabajaban juntos en el teatro. Un día no fue nadie a verlos y tuvo que suspender la obra. "Le dije a mi asistente que hablara con todo el elenco porque no podía pagarles. Y me dijo: 'La única que exige cobrar es tu mujer'. ¡Tuve que hacer una vaquita entre todo el elenco para pagarle!”, recordó.