Tensión máxima: Corea del Norte prepara el lanzamiento de un nuevo misil intercontinental

Seúl, Tokio y Washington acordaron hoy elevar al máximo la presión sobre Corea del Norte. Mientras tanto, la inteligencia surcoreana reveló que Pyongyang está preparando un nuevo lanzamiento de misiles intercontinentales para los próximos días.

Corea del Norte lanzó una bomba termonuclear y causó un terremoto

"Hay una posibilidad de que el norte pueda llevar a cabo más provocaciones lanzando un ICBM (misíl balístico intercontinental) hacia el Pacífico Norte", afirmó hoy el diputado oficialista Kim Byung Lee durante una reunión parlamentaria a puertas cerradas, un día después de que Pyongyang realizara con éxito una prueba con una bomba de hidrógeno.

El parlamentario surcoreano citó durante la reunión a puertas cerradas un informe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) en el que se precisa que el lanzamiento se podría realizar el 9 o el 10 de septiembre, fechas en las que se conmemoran la fundación de Corea del Norte y el aniversario de la creación del Partido de los Trabajadores, según informó la agencia oficial Yonhap.

Norcorea alarma al mundo con su ensayo de misiles

La intención de un nuevo ensayo sería volver a demostrar su capacidad para alcanzar el territorio estadounidense con un misil intercontinental, según un informe del Ministerio del Interior surcoreano al Parlamento, detalló la agencia Télam.

Ayer, Pyongyang realizó su sexto ensayo nuclear y el segundo supuestamente llevado a cabo con un artefacto termonuclear -en este caso una bomba de hidrógeno- y coronó un período de frenética actividad armamentística.

La prueba nuclear ejecutada en el mediodía de ayer (hora local) provocó un amplio repudio internacional unánime, y la amenaza del gobierno estadounidense de Donald Trump de una eventual intervención militar.

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.