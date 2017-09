"Mi asignatura pendiente": el mensaje de "Cristina" para el país, en la entrevista con Tinelli

La entrevista de Marcelo Tinelli a la ex presidenta de la Argentina "Cristina Krichner", imitación de Martín Bossi, se hizo esperar después del anuncio del conductor en sus redes sociales. Finalmente, a las 21, el video se compartió en cuenta oficial de Facebook y en poco tiempo había superado las 270.000 reproducciones.

El humorista había admitido antes de la publicación del sketch que él no tenía idea acerca de las preguntas y que se encontró con un guión muy duro, ya que no estaba preparado para responder ciertas preguntas. Quizás ese detalle fue el condimento perfecto para que todo saliera espontáneo.

La conversación estuvo marcada por la indiscutible personalidad dominante de "Cristina": algunas de sus respuestas eran preguntas al propio conductor. Sin embargo, Marcelo supo llevar adelante el guión de Pablo Semmartin, de Ideas del Sur, y contenerse la risa en algunos momentos, aunque en otros no.

"¿Usted ve canal 13?, ¿lee Clarín?", fueron algunas de las preguntas de Tinelli.

Otro cuestionamiento del periodista fue acerca de Santa Cruz, qué pasaba que no había clases y que se veía mucho desempleo.

"Nosotros nos tomamos descanso también, ¿eh? A veces no es bueno tener tanta actividad ¿No? Yo te aconsejo que pares un poquito vos también", respondió con picardía "CFK".

Cuando Marcelo le preguntó si no se sentía responsable de tanta pobreza habiendo estado en el Gobierno durante ocho años, la "ex presidenta" le dijo que no y le cuestionó: "¿vos te sentís responsable por la pelea de Rocío Robles y Tyago Griffo?"

Antes de terminar, Marcelo Tinelli le pidió que le diera un mensaje al pueblo argentino y ella respondió con una estrofa de la canción "Asignatura Pendiente" de Ricky Martin, un poco modificada:

"De tu mano pequeña diciéndome adios

esa tarde de lluvia en San Juan.

De los besos que llevo conmigo

que son solo tuyos y nunca te di

Por andar ocupado en el cielo

me olvide que en el suelo se vive mejor

Mi boriquen, mi niña, mi amor...

Mi asignatura pendiente"

Mirá la entrevista completa: