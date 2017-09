Stanley afirmó que hay organizaciones que generan conflictos y pidió no hacer "marketing de la pobreza"

BUENOS AIRES.- La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, sostuvo hoy que hay organizaciones que, más que mostrar la pobreza, vienen a generar una situación conflictiva al tiempo.

El Gobierno escuchó reclamos de agrupaciones sociales.



"No se puede hacer márketing de la pobreza, hay un 30% de pobreza que reconocimos por estadísticas del Indec, lo visibilizamos y ahora hay que darle respuesta", aseguró la ministra.

"Tenés la utilización que tiene que ver con una historia de los últimos 10 años de toma y daca, yo te doy si no me cortás. De ese lugar nos tenemos que correr. La movilización en ningún sentido debería ser usada políticamente, porque la pobreza no debería ser usada políticamente", agregó Stanley a la radio porteña Milenium.

Las declaraciones se producen en momentos en que organizaciones que integran el denominado "triunvirato piquetero" anunciaron que mañana definirán, en una asamblea, un plan de movilizaciones con ollas populares, que arrancaría el miércoles con concentraciones ante grandes cadenas de supermercados para pedir la entrega de alimentos y en reclamo de la plena implementación de la Ley de Emergencia Social y de la aprobación de la emergencia alimentaria.

Así lo confirmaron hoy voceros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de Barrios de Pie, quienes detallaron que las deliberaciones de los delegados se desarrollarán a partir del mediodía en la sede de la CTEP, ubicada en Pedro Echagüe al 1200, del barrio porteño de Almagro, encuentro al que se sumarán también las agrupaciones del Frente de Organizaciones en Lucha.

La información fue difundida por miembros de las organizaciones del "triunvirato piquetero", luego de una reunión que mantuvieron en la sede del Ministerio de Desarrollo Social con la ministra Carolina Stanley; su par de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; de la que los dirigentes sociales salieron con fuertes críticas hacia el gobierno.

"Siempre estamos abiertos al diálogo", enfatizó Stanley no sin antes aclarar que hay organizaciones más dialoguistas y otras menos dialoguistas.

"Hubo un relato que hizo creer que era algo que les importaba y que trabajaban, y esto no pasó. Porque había un montón de plata que tenía que estar destinada a urbanizar e integrar barrios vulnerables y esa plata que se tenía que destinar a mejorar la situación de muchas familias, y no se destinó a eso", detalló la ministra.

"Hay una sensación de que recibían directamente algo que hoy siguen recibiendo. Asumimos con 200.000 programas sociales y hoy junto con el ministerio de Trabajo tenemos más de 400.000", detalló Stanley. (Télam)