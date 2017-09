Martín Bossi sobre la entrevista de Tinelli a "Cristina Kirchner": "tenía preguntas que yo no podía responder"

Martín Bossi, el actor que imita a la ex presidenta y al actual presidente, habló acerca de la entrevista que se podrá ver esta noche, a las 21, a través de una transmisión en vivo por la cuenta oficial de Facebook de Marcelo Tinelli.

"Marcelo me llamó para hacerme una propuesta... me conoce, me insistió y me animé. Porque pensé que la verdad hoy te putean hasta por hacer de Romeo Santos, así que lo hicimos", sostuvo, sobre la entrevista escrita por Pablo Semmartin, guionista histórico de Ideas del Sur.

Sin embargo, reveló detalles del encuentro: "me comí un garrón, porque él tenía preguntas que yo no estaba preparado para responder", dijo al programa "La Once Diez", según reprodujo Infobae.

Detalló que la entrevista fue intensa y las preguntas del conductor fueron duras.

"Me mató y yo estaba en la piel de una mujer, y con todo el respeto que le tengo a la mujer y a una mujer que fue presidenta porque merece mi respeto, yo la defendí, defendí su piel".