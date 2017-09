La CGT le bajó el tono a una posible huelga: "no es momento de hacer un paro"

El gremialista Andrés Rodríguez se mostró en contra de hacer un paro general y negó que los despidos de funcionarios tras la marcha del 22 de agosto hayan sido una represalia hacia el sindicalismo. Así el titular del gremio UPCN y secretario adjunto de la CGT opinó que la decisión del Gobierno fue parte de un "ordenamiento del área de trabajo".

Rodríguez reconoció que los dirigentes sindicales tienen que crear un "programa de acción" para resolver los reclamos de los trabajadores, pero aclaró que ese plan "en este momento no se debe explicitar a partir de un paro", destaca TN. "Eso no significa resignar una lucha ni deshacerse de los reclamos, sino establecer que en el actual contexto no es momento para hacer un paro", sostuvo.

El dirigente advirtió en conversación con radio El Mundo que Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, "en ningún momento afirmó que habrá un paro" durante su discurso en la marcha del mes pasado. Para el dirigente de UPCN, el plan que se definirá en las próximas reuniones del consejo directivo "puede hasta determinar un diálogo con el Gobierno para reivindicar la agenda propia de la CGT".

Sin embargo el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, dijo que no descartan llevar adelante un paro general u otras movilizaciones, lo que refleja las tensiones internas que hay dentro de la organización. Un ala de la central obrera apuesta a dialogar con el Ejecutivo, mientras que otro bando apura la convocatoria a una huelga. Según Moyano, en la reunión del Comité Confederado el 25 de septiembre la conducción sindical discutirá cómo confrontarán al Gobierno que -consideró- "no escucha y no recibe a los trabajadores".