Corea del Norte realizó su sexta prueba con una bomba nuclear y provocó un terremoto

Corea del Norte confirmó hoy haber detonado una bomba de hidrógeno, un dispositivo termonuclear, en su sexta y más potente prueba hasta la fecha. El país describió el ensayo como un "éxito perfecto", mientras que sus vecinos condenaron de inmediato la explosión.

Aunque aún no se había determinado con precisión la fuerza del ensayo, el terremoto artificial que provocó fue varias veces más potente que los temblores generados por sus intentos previos. El sismo remeció edificios en China y Rusia, según La Nación.

Con esta decisión, el líder de Pyongyang, Kim Jong-un, eleva aún más la tensión con Japón y Estados Unidos, luego de los dichos del presidente republicano Donald Trump, quien había anunciado que las palabras no servían para negociar con Corea del Norte y que para conseguir la paz no descartaba ninguna de las opciones.

La prueba se llevó a cabo este mediodía en las instalaciones de Punggye-ri, donde Pyongyang realizó casi todos sus ensayos nucleares anteriores. Las autoridades en Seúl estimaron la magnitud del sismo en 5,7 grados en la Escala de Ritcher, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) dio una estimación de 6,3 grados.

La televisión estatal norcoreana emitió un boletín especial para anunciar la operación. El mandatario asistió a una reunión de la cúpula del partido gobernante y firmó la orden de autorización, según la televisora.

El diario del partido había publicado antes una historia de portada con fotografías en las que aparecía Kim examinando lo que se describió como una cabeza nuclear que se estaba colocando en un misil balístico intercontinental.

Otras pruebas

Corea del Norte probó en julio dos misiles intercontinentales que se cree podrían llegar a territorio continental de Estados Unidos. Eso supondría un gran avance en los planes de Pyongyang, que afirma que su desarrollo de misiles forma parte de un esfuerzo defensivo para obtener la capacidad de lanzar ataques nucleares contra ciudades de Estados Unidos a modo de disuasión.

Se trata de la primera prueba nuclear norcoreana desde que Trump asumió en enero la presidencia de Estados Unidos. El estadounidense respondió con una dura retórica a las redobladas pruebas de misiles de Pyongyang, incluido un comentario sobre fuego, furia y una fuerza nunca vistas si Corea del Norte continuaba siquiera con sus amenazas verbales.

¿Qué es una bomba de hidrógeno?

También llamada bomba termonuclear, fue desarrollada en Estados Unidos bajo la dirección de Edward Teller y se lanzó por primera vez en 1952 sobre un atolón en el Pacífico. Su fuerza explosiva era unas 800 veces superior a la de las primeras bombas atómicas. La bomba de hidrógeno libera energía a partir de la fusión de núcleos atómicos. Estos núcleos de deuterio y el tritio, dos isótopos de hidrógeno, se fusionan en un núcleo de helio, provocando una reacción en cadena incontrolable.

Para iniciarla es necesario un enorme aporte de energía, por lo que las bombas de hidrógeno tienen como detonador una bomba atómica (de fisión nuclear). Debido a su desmesurada fuerza destructiva y la incontrolable radiación que produce, muchos expertos consideran que la bomba termonuclear es imposible de lanzar.