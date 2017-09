Milagro Sala, en prisión domiciliaria: "los genocidas no tienen tanta seguridad"

SAN SALVADOR DE JUJUY.- La líder de la organización kirchnerista Túpac Amaru, Milagro Sala, criticó hoy las condiciones de detención en su vivienda de El Carmen al afirmar que "ni los genocidas tienen tanta seguridad" como la que la Justicia le impuso tras su traslado desde el penal de Alto Comedero, sostuvo que se trata de una violación a sus derechos, y se preguntó si están buscando que "reviente mentalmente".

"¿Qué están haciendo conmigo, qué están queriendo, que llegue un momento que explote? ¿Qué es lo que están mirando o queriendo, que reviente mentalmente? Porque también están violando mis derechos mentales", aseguró la detenida dirigente social en una entrevista telefónica con Radio 10.

En ese diálogo, dijo estar asombrada y "medio shockeada" por todo lo que encontró desde su traslado, el jueves último, desde el penal de Alto Comedero hasta su casa en el loteo Villa Parque La Ciénaga, del departamento jujeño de El Carmen, que -indicó- tuvo características "de estilo militar".

"Lo que más me asombró o me puso quisquillosa es la cantidad de cámaras que hay alrededor de mi casa. En total, tengo 11 cámaras, y, además, hay un camión de Gendarmería y la Policía de la provincia también al lado. Dos fuerzas de seguridad están supuestamente cuidándome para que no me fugue", indicó Sala al programa Secreto de Sumario.

Agregó que "también está Caballería de la Policía de la provincia" y consignó que "todos los días a las 9, a las 12 y a las 18", tiene que "hacerse ver con Gendarmería" para certificar que continúa en su domicilio.

"¿Para qué me pusieron una tobillera? ¿Para qué tantas cámaras? Es algo irrisorio. Más allá de que hoy puedo hablar por teléfono, que no es lo mismo que la cárcel, es un poco más pasable, pero, aun así, salir al patio de la casa y que te estén viendo todo, que estén observando todo y ni siquiera poder tener intimidad", se quejó Milagro Sala.

"Ni los genocidas tienen tanta seguridad como yo, ni Gendarmería, ni tantas cámaras como yo tengo. Lo que están haciendo es una violación a mis derechos", remarcó.

En la entrevista Sala relató que, durante su detención en el penal de Alto Comedero, comenzó a escribir un libro y trató de llevar "las defensas que hacía afuera, adentro del penal" para "defender a las chicas cuando veía una injusticia". En este punto, dijo haberse ido del penal satisfecha con haber ayudado "al internado a que esté un poquitito mejor" en relación a sus condiciones de detención.

Contó que, mientras permaneció dentro del penal, desde enero del 2016, extrañó mucho "el asado de los 'negros', de los peronistas; cocinar junto a la familia y los amigos; y renegar" con su marido.

Las causas

Sala, inicialmente detenida por un acampe que la organización Túpac Amaru realizaba frente a la sede de la gobernación, continuó luego recluida bajo prisión preventiva en el marco de una causa en la que está procesada por el desvío de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales en la provincia.

Además, enfrenta distintas causas por delitos como asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazadas en grado de tentativa, entre otros cargos.

En tanto para este miércoles está previsto el inicio de un nuevo juicio oral en su contra por supuestas amenazas denunciadas por una oficial de policía en la provincia de Jujuy. (Télam)