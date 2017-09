Detuvieron a una mujer por amenazar de muerte a Antonia, la hija de Macri

Una mujer que amenazó de muerte a Antonia Macri, la hija del presidente Mauricio Macri, fue detenida por la Policía Federal luego de se investigara la publicación que realizó en la cuenta de Facebook del jefe de Estado.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a 'desaparecer', no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", había escrito "Caro Krúpskaya", un usuario de Facebook que, según el diario La Nación, estaría vinculado con Carolina Pavlovsky, la hija del actor Eduardo 'Tato' Pavlovsky.





Luego de que la cuenta fuera eliminada de las redes sociales, el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal abrió una investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la aprehensión de la autora de la amenaza: "María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del Juez Lijo".

María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del Juez Lijo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 2 de septiembre de 2017

Anteriormente, el mismo juez procesó a una joven que amenazó a la pequeña hija del mandatario en Twitter. El magistrado consideró que las publicaciones de la mujer constituyeron el delito de "amenaza" al jefe de Estado y su familia y trabó un embargo contra la procesada por $ 150.000.