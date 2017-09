Cristina, sobre la marcha por Maldonado: "ayer vi cosas oscuras en la Argentina"

BUENOS AIRES.- La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, se refirió hoy a los incidentes que ocurrieron anoche al finalizar la marcha en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en Plaza de Mayo, al tiempo que el Gobierno porteño indicó que invertirá casi $ 6 millones para reparar los destrozos ocasionados en la manifestación.

“Ayer vi cosas oscuras en la Argentina. Gente de civil sin identificación. Gente que parecía manifestantes y luego aparecía junto a la Policía (de la Ciudad) con un chaleco. Eso ya lo vivimos”, remarcó Cristina, al participar hoy de un encuentro nacional de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, realizado en el predio del gremio de curtidores en el municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz.

La ex presidenta agregó: “no quiero volver a los tiempos de la oscuridad porque los argentinos no nos merecemos tener oscuridad”, según reprodujo Télam.

Cristina afirmó que durante su gestión (2007-2015) “vivíamos en una sociedad en la cual todos se podían expresar, hasta insultar y agraviar" y recordó: "me vi colgada en una manifestación y no pasó nada. Nadie los perseguía”. "No quiero una sociedad con miedo a hablar”, concluyó la candidata a senadora para las elecciones de octubre.

Daños y reparaciones

El gobierno porteño invertirá casi 6 millones de pesos en reparar los daños causados durante los incidentes de anoche, en tanto que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta convocó por las redes sociales a los vecinos a colaborar en la restauración de los locales y edificios afectados.

"Ayer, luego de la marcha, ocurrieron serios disturbios a raíz de los cuales el Cabildo, el edificio de la ex Jefatura de Gobierno y unos 120 locales comerciales del centro quedaron en muy malas condiciones. Repararlos le cuesta al Estado, es decir a todos los vecinos, alrededor de seis millones de pesos", apuntó Rodríguez Larreta en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.





El jefe de Gobierno convocó a los vecinos a que se anoten a través de internet para dejar sus datos y esperen ser llamados por el gobierno porteño para sumarse a los trabajos de reparación que comienzan el lunes a las 8.

"Ya estamos recuperando la zona, pintando fachadas y limpiando las calles. ¿Te sumas? ¿Lo hacemos juntos?", escribió Rodríguez Larreta.

El ministerio porteño detalló que en "limpieza e higiene urbana, más el reemplazo de 30 cestos papeleros, 21 contenedores nuevos y la reparación de 25 se gastarán 1.700.000 pesos", en tanto que en "la recuperación de los espacios verdes intervenidos que incluye nuevas luminarias, bancos, baldosas, nivelación de contrapisos, plantas y flores, se invertirán 2.600.000".

La limpieza de graffitis de persianas, fachadas, puestos de diarios, paredes -tarea que demandará varios días- tendrá un costo total de 1.500.000 pesos.

El operativo del gobierno porteño para reparar los daños comenzó esta mañana con la limpieza de los grafittis pintados con aerosol en las fachadas del Cabildo; así como la reparación de los espacios verdes de la Plaza de Mayo y el reemplazo de las luminarias dañadas.