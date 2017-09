Ganó un reality show, le operaron la cara y ahora se convirtió en modelo

Su historia conmovió al jurado de un reality show y, a partir de ese momento, su vida se transformó por completo. Una joven tailandesa de 19 años se inscribió en el ciclo coreano "Let me in", en el que muchas personas luchan por lograr tener la oportunidad de someterse a una cirugía gratuita. Su problema era visible: tenía la mandíbula muy pequeña y dientes enormes y amontonados.





Wijipraphorn Punbu relató el bullying que sufrió en su escuela. Las cargadas y frecuentes apodos hicieron de su infancia un calvario. Además, sus dientes no solo afectaron su aspecto físico sino que también la hacían roncar demasiado y tenía severos problemas para comer normalmente, consignó el diario "Crónica".





La historia logró conmover al jurado, que eligió a la joven y pudo ser la ganadora. La chica se operó y luce totalmente diferente, al punto que fue contratada para realizar trabajos como modelo.