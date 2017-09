Con un gol de Junior Benítez, Boca ganó la versión cuyana del Superclásico

Boca y River ya juegan en San Juan un superclásico auspiciado por el sponsor de ambos, en el que habrá una copa en juego y servirá a los entrenadores para sacar conclusiones con miras al reinicio del calendario oficial, luego de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Junior Benítez, en 27' del complemento, aprovechó un buen pelotazo de Gago para ganarle el mano a mano a Barboza y meter el derechazo goleador con la complicidad de una floja respuesta de Lux. En el Auriazul, reapareció el ex Atlético Fernando Evangelista, que tuvo un buen rfendimiento.



El encuentro, en el que estuvo en juego la Copa Banco Francés, comenzó pasadas las 16 en el estadio Bicentenario de San Juan, arbitrado por Diego Abal y televisado por Fox Sports 2 y TNT (en servicio estándar), más Fox Sports Premium y TNT Sports (en alta definición).



En la primera mitad, Boca apostó al pelotazo a espaldas de Casco para explotar la velocidad de Espinoza, que se iría lesionado después.

River, en cambio, manejó más la pelota e intentaba llegar asociado al arco Xeneize. Eso sí, abundaron las fricciones y el equipo de Guillermo volvió a sufrir otra baja, cuando chocaron De la Cruz y Goltz y el defensor se llevó la peor parte.

Su rostro quedó totalmente ensangrentado y ya antes, en una acción con Scocco, había sufrido otro corte en el cuero cabelludo que lo obligó a usar un protector en su cabeza.

El desarrollo se hizo un poco más abierto en la parte final, aunque ninguno de los dos encontró claridad en los últimos metros. Hasta que Benítez, con cooperación de Lux, desniveló el resultado.

Boca, que luego de haberse consagrado campeón hace dos meses y medio comenzó el torneo con una holgada victoria sobre Olimpo de Bahía Blanca por 3-0, se presentará en San Juan con una formación en la que faltarán varios titulares, y que servirá al entrenador Guillermo Barros Schelotto para ver en acción a aquéllos futbolistas que no gozan de continuidad, más algunos que necesitan levantar su nivel.



River, por su parte, que se desdobla entre el torneo local y la Copa Libertadores de América, donde está en cuartos de final, mostrará en San Juan lo mejor disponible (salvo los citados a sus seleccionados) debido a que el DT Marcelo Gallardo ensayará tácticamente con cinco mediocampistas e Ignacio "Nacho" Scocco como único punta, un esquema con el que planea reemplazar al goleador Lucas Alario, quien partió al Bayern Leverkusen alemán esta semana.



En Boca no estarán el arquero Agustín Rossi, el goleador Darío Benedetto, los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona y el uruguayo Nahitan Nández, todos con sus seleccionados, y tampoco el cordobés Cristian Pavón, afectado por un golpe en el pie derecho, ni el rosarino Pablo Pérez, con una molestia en el pubis. De todas maneras, Pavón y Pérez, figuras de Boca en el triunfo contra Olimpo, ocuparán un lugar en el banco de suplentes, al igual que el arquero Rossi.



En sus lugares estarán Oscar "Junior" Benítez como improvisado centrodelantero, ya que Walter Bou, el habitual relevo del "Pipa" Benedetto, está lesionado, y también ingresarán Fernando Evangelista (por Fabra), Gino Peruzzi (por Pérez), Julián Chicco (por Barrios), Cristian Espinoza (por Pavón) y Agustín Bouzat (por Cardona).



En el caso de Peruzzi, ocupará su puesto habitual en el lateral derecho y eso motivará que el correntino Leonardo Jara pase a ocupar el puesto de Pérez en el mediocampo.



River, por su parte, no tendrá a Javier Pinola y Jorge Moreira, con los seleccionados de la Argentina y Paraguay, respectivamente, y en sus lugares ingresarán Gonzalo Montiel y Alex Barboza, mientras que la gran ausencia será la mencionada de Alario, algo a lo que el equipo deberá acostumbrarse para seguir avanzando en la Libertadores y afirmarse en la Superliga, donde comenzó con una victoria sobre Temperley (1-0) como visitante.



El superclásico tendrá un escenario inusual pero generó un enorme interés del público que colmará las instalaciones del estadio Bicentenario para ver en acción a "Xeneizes" y "Millonarios", dueños de las dos camisetas más convocantes del país y sin dudas los únicos equipos que llenan una cancha cuando se enfrentan en el interior, ya sea en Salta, Jujuy, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata o cualquier otra ciudad.