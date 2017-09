Macri: "visité la heladería con más gustos de todo el país"

El presidente Mauricio Macri aprovechó su visita a Tucumán, donde dejó reinaugurado el aeropuerto Benjamín Matienzo, para visitar y destacar el trabajo de una heladería de El Manantial.

A través de su cuenta de Facebook, el jefe de Estado resaltó el trabajo que hacen Enrique y Roberto Espeche: "(la heladería) es la que más gustos tiene en todo el país. Probé de remolacha, arroz con leche, mate cocido".

"Hace un tiempo ganaron un premio por su emprendimiento y hoy fui a visitarlos para impulsarlos a que sigan creciendo", subrayó Macri en las redes sociales.

Los hermanos Espeche no ocultaron su sorpresa por la llegada del mandatario. "Me dijeron que el presidente se iba a hacer un hueco en la agenda para venir a conocernos. Fue un shock, no lo esperaba. En 10 minutos llegó la comitiva oficial. Él entró en la heladería, se puso a conversar con nosotros y recorrió la fábrica", le contó Enrique a LA GACETA.

"Probó helado de fernet, el de remolacha, el de cerveza. Le encantó el de mate cocido; también el de dulce de leche. Dijo que teníamos un gran dulce de leche", reveló el empresario.