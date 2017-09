Natacha Jaitt escupió y golpeó a un periodista después de su conferencia de prensa

Enojadísima por el allanamiento de su casa, Natacha Jaitt decidió brindar una conferencia de prensa hoy para contar los detalles del escándalo que la involucra con Diego Latorre. Un periodista que asistió a la reunión le consultó algo que ella prefirió no contestar ya que había leído un tuit de él en el que la criticaba. A la salida, le gritó, escupió y golpeó.

"¡Tomatelas! Te vas de acá. Sacame a esta porquería de acá", gritó la vedette al notero, en medio de la calle. A pesar de que los abogados intentaron calmar la situación, tanto la mediática como su hermano Ulises, continuaron increpándolo. El movilero se llama Pablo Costas y trabaja en canal Nueve para el programa "Implacables".

"Se ríe de que perdió el trabajo mi hermana ¿Si vos perdieras tu trabajo qué te pasaría?", continuó el hermano de la morocha.

Tras el incidente, Costas se refirió en su cuenta de Twitter a lo ocurrido: "sí, Natacha Jaitt me escupió y me golpeó. Esto fue después de no dejarme preguntar en su conferencia de prensa".