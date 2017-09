Maypi Delgado se enamoró de un ex jugador de Atlético: "¡No podemos despegarnos!"

María Paz Delgado encontró el amor al conocer a Santiago Ladino, el jugador que tuvo un paso por Atlético hace unos años. La modelo confesó que la relación avanza a pasos gigantes y que no puede despegarse del ex futbolista.

"¡Desde que nos conocemos que estamos todos los días juntos. ¡No podemos despegarnos! Y no creo que sea pronto para la convivencia, porque no es tanto una cuestión de tiempos, si no de ganas", dijo "Maypi" sobre la relación con el lateral que vistió los colores del "Decano" en 2013, cuando el equipo jugaba en la Primera B Nacional.

"Yo no sabía mucho de Santi, porque mi amiga se limitaba a contarme que era un buen candidato, que era el indicado para mí. Fue esa misma noche que Santi me contó de su carrera de futbolista, y la verdad que me re sorprendí"



El romance nació hace unos meses según recordó la ex Gran Hermano: "nos presentó una amiga en común, porque los dos estábamos solos. Veníamos de frustraciones en otras relaciones, esperando que algún día llegue la persona indicada. ¡Hasta que nos conocimos! Todo sucedió en una salida a cenar a un barcito un sábado. Nuestra amiga estaba segura de que nosotros dos íbamos a coincidir. Nos vivía diciendo a los dos, por separado, que éramos el uno para el otro".





"Apenas lo vi me encantó, y estaba segura que mi amiga tenía razón. Además lo vi muy parecido a mí, nos gustan las mismas cosas. Fue como si ya nos conociéramos de toda la vida", concluyó la morocha en declaraciones al portal Ciudad.com.