Con fuertes críticas al Gobierno, marcharon en Plaza de Mayo para exigir la aparición de Santiago Maldonado

Miles de personas se concentraron esta tarde en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para reclamar la "aparición con vida" de Santiago Maldonado, al cumplirse un mes desde que fue visto por última vez Chubut. Durante el acto, se formularon fuertes críticas al gobierno nacional, en especial a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el escenario principal, montado frente a la Casa Rosada, se presentaron grupos musicales a la espera del mensaje de Sergio Maldonado, el hermano del joven desaparecido.

“¿Hasta cuándo debemos seguir preguntándonos dónde está Santiago?”, preguntó ante miles de personas el hermano del joven desaparecido, Sergio Maldonado.

“A un mes de la desaparición forzada el Estado lo niega. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza de seguridad, lo único que hicieron fue cuestionar a sus amigos, a su familia”, leyó.

Sobre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que no “ha demostrado no estar capacitada para ocupar este cargo” y ante los gritos del público que pedía "que se vaya", afirmó: “A la Ministra le pido que de un paso al costado y deje en su lugar a una persona capacitada para poder brindarnos seguridad y no inseguridad”. "Somos maltratados por la ministra", agregó.

En esa línea pidieron por "una investigación seria e imparcial. Que se investigue a cada uno del personal de Gendarmería que actuó ese día".

Participaron militantes de agrupaciones de derechos humanos, sociales, políticas, estudiantiles y gremiales, además de ciudadanos en general, que colmaban todos los accesos a la histórica plaza con carteles con el rostro del joven desaparecido. La movilización provocó algunos cortes al tráfico en los alrededores y también se registraron incidentes entre manifestantes que se desplazaban a la céntrica plaza.

La movilización tiene réplicas en la mayor parte de las ciudades y en las principales plazas del país, donde una frase se replica en carteles y pancartas: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

A su vez, se registraron concentraciones y marchas en el exterior del país, al cumplirse un mes de la "desaparición forzada" del joven, según reza la carátula de la causa, establecida por la fiscal de Esquel Silvina Ávila.