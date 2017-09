Macri habló por teléfono con la presidenta de un club de Juan Bautista Alberdi

Mauricio Macri mantuvo hoy dos contactos directos con emprendedores tucumanos. El primero fue con dos empresarios, a quienes visitó personalmente en su heladería de El Manantial, y el segundo se produjo cuando llamó por teléfono a Beatriz Flores, presidenta del club La Querencia, de Juan Bautista Alberdi.

"A las 11, sónó mi teléfono y era el presidente Macri. Fue una sorpresa; me saludó por mi nombre y hablamos 20 minutos como si fuéramos conocidos. Me contó que había probado nuevos sabores de helados en Tucumán y luego me felicitó por la tarea que estoy realizando en La Querencia", contó la mujer a LA GACETA. El mandatario visitó hoy Tucumán para participar del acto de inauguración de una nueva pista en el aeropuerto Benjamín Matienzo.

La Querencia es un club de rugby y de hockey, en ambos casos para hombres y mujeres, en distintas categorías, que apunta a sumar nuevos deportes, como el pádel.





Debido a que las mujeres juegan en la Confederación Argentina de Hockey, se les exigía que el club tuviera una cancha con césped sintético. El Centro de Alto Rendimiento Deportivo(Cenard), de Buenos Aires, se hizo eco de esta necesidad, y el año pasado le donó césped sintético a La Querencia, según contó Beatriz. Este obsequio fue formalizado el 8 de julio de 2016, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Independencia, cuando las autoridades del club recibieron la visita del entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, y de quien era titular del Plan Belgrano, José Cano, entre otros dirigentes.

"Trajimos la alfombra en septiembre del año pasado, pero teníamos que instalarla. Pero el presupuesto para la colocación era muy alto y nos resultaba imposible hacerlo, de manera que la semana pasada lanzamos un bono contribución con 2.500 números para lograr este objetivo", indicó la dirigente.





Los premios

El futbolista Joaquín Correa, oriundo de Juan Bautista Alberdi, que juega en el club Sevilla de España y que suele ser convocado a la Selección nacional, donó una camiseta y botines para que sean sorteados, el 14 de octubre.

"Le envié un mensajito por Facebook al presidente Macri y luego me enteré que les había gustado la historia de La Querencia, porque es muy particular, de un sacrificio enorme. Y me contestaron el mensaje al Presidente", señaló Beatriz.

"Cuando me llamó Macri, me preguntó qué deportes desarrollamos, cuántos deportistas acuden a nuestro club y hablamos sobre estos temas", apuntó.

Aportes

Hasta hace un año y medio, cuando asumió la actual comisión directiva, los niños y jóvenes del club no estaban acostumbrados a pagar cuota societaria, que hoy sirve para tareas de mantenemiento en la institución. "Muchas familias de Alberdi hacen aportes, y también el gobierno municipal, porque a menudo tenemos problemas para transportar deportistas en las distintas disciplinas", subrayó la dirigente.

"Tenemos todos los papeles en regla y tratamos de entrar en todas las líneas de ayuda que hay", remató Beatriz Flores.