Caruso Lombardi criticó la Selección de Sampaoli: "no cambió nada"

"Me sorprende que digan que se vio una mejoría en comparación a lo anterior. No cambió nada. El único que cambió el ritmo un ratito fue Messi. El único momento en que sentimos que el equipo pudo hacer un gol fue cuando él la agarró dos o tres veces. Después, no hubo nada. No nos engañemos". Las duras críticas a la Selección de Jorge Sampaoli luego del debut oficial del DT ante Uruguay corresponden a Ricardo Caruso Lombardi.

Argentina buscó pero no logró romper el cero con Uruguay



El siempre polémico DT de Tigre tomó la palabra luego del 0 a 0 en Montevideo, mientras algunos intentaban valorar el punto coseguido. "Tenencia es otra cosa. Tenencia es lo que hace Boca, que tiene la pelota y, cuando arrancó, arrancó. No podés no ser violento nunca", analizó.

Caruso también dio su mirada sobre el desempeño de algunos jugadores como Ángel Di María ("Está muy bajo"), Mauro Icardi ("Casi no le llegó la pelota") y Paulo Dyabala ("No es el mismo que yo conocí"). "Yo hubiese puesto a Mascherano de doble cinco porque le da mucha jerarquía a la Selección y aparece en los momentos clave. Es mucho más que Biglia y los otros volantes", contó Caruso.

El entrenador pidió por más jugadores del medio local para armar el nuevo plantel que intentará clasificar al Mundial 2018 y hoy sigue en zona de repechaje. "No hay que ir a buscar a Dybala. Darío Benedetto que la está rompiendo, está en un momento brillante. Para hacer lo que hace Biglia, que lo haga Pablo Pérez (también de Boca). Si tenés que romper líneas, poné a Emiliano Rigoni. Son cosas lógicas de jugadores que están muy bien" entendió.