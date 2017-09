Mano a mano con Dietrich: "con el modelo anterior no iba a existir nunca un vuelo a Lima"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, destacó la construcción de la nueva pista del aeropuerto tucumano y vaticinó un crecimiento en las conexiones aéreas desde la provincia. Lo hizo durante una entrevista con LA GACETA luego del acto con el que el presidente Mauricio Macri inauguró la pista.

Dietrich: "en octubre se va a reafirmar que los argentinos quieren otra argentina"

Estas fueron algunas de sus frases más destacadas:

- La pista está, la hicimos nueva. Pero el vuelo a Lima no existía. Y la realidad es que con el modelo anterior no iba a existir nunca. Volar de Tucumán a Mar del Plata no exisía; ahora existe y va a existir más.

- Tucumán va a ser un hub aéreo ¿Qué significa esto? Mucha gente no sabe que es un hub. Un hub es un centro de conexiones.

- EL ferrocarril Belgrano va a estar listo ¿Sabés qué es esto? Que vías que tenían 100 años que ahora son totalmente nuevos. Donde hay trenes los costos de logística van a bajar enormemente.

- Hoy tenemos una pista impresionante, que es la más larga, la más moderna, con balizamiento nuevo que va a permitir que los productos que producimos en Tucumán se exporten directamente a Londres, a Miami, a Europa.

- Voy a pasar el fin de semana en esta maravillosa provincia de Tucumán.