Terror en la autopista: "le ofrezco que nos conozcamos para que tome conciencia de lo que hizo"

Pasaron cinco días del episodio y aún hoy se angustia al repasar lo ocurrido en la autopista de la ruta 9, cuando se topó de frente con una camioneta en contramano al intentar adelantar a un auto. "Me encontré una mole que se me venía encima, de la mano izquierda. Si pensaba qué tenía hacer hoy no estaba acá; pensaba que me partía al medio", fueron algunas de las declaraciones de Alberto Narz en diálogo con LA GACETA.

El hombre vive en Salta, pero estuvo el fin de semana en Tucumán junto a su esposa y su hija de 20 meses para asistir a un casamiento. Cuando regresaban a casa, a bordo de un Citroën C3, se cruzaron con la Nissan Frontier en sentido contrario, sin luces y una alta velocidad, según relató. Fueron unos pocos segundos que los dejaron temblando.

“Sentí que nos moríamos”, dijo una de las automovilistas que se topó con la camioneta

A pesar del susto, el salteño afirmó que su intención no es hacer leña del árbol caído sino reflexionar sobre lo ocurrido. Es por ello que invitó a José Javier Martínez de Goñi, el conductor de la Frontier, a encontrarse para reflexionar sobre lo ocurrido. "Le ofrezco que nos conozcamos para que vea que somos personas como él. Tenemos una familia, suegros, cuñados, vecinos, primos, amigos, que no somos una cuenta de Facebook o Instagram", dijo.

"Lo que tenemos que aprender aquí es a respetar la vida, de uno y del otro. Si no respetás tu vida es poco probable que respetés la del otro. Que este señor tome conciencia de lo que hizo. Me parece que una buena forma es que nos podamos conocer", insistió el docente.

Más denuncias contra el conductor que manejaba en contramano

"Quizá esa foto que tomé de mi hija en Tucumán el sábado a la tarde noche hubiese sido la última que tenga de ella, sola o con sus padres, o la última de todos. Esto no es un juego. A la hora de subirnos a un auto a veces tenemos la vida del otro en nuestras manos, o en nuestro pie derecho", dijo Narz, quien invitó a las otras personas que denunciaron al conductor a sumarse a la iniciativa.

El docente consideró que sólo condenar lo ocurrido no ayuda. "El ser humano es el único que tiene la capacidad de pensar y razonar. No se trata de dejar todo en el olvido, pero también tenemos una parte humana y la ponemos a consideración de este señor", remarcó.

Los abogados opinan: ¿debe quedar preso el hombre que manejó a contramano por la autopista?

El jefe de Policía, Dante Bustamante, ordenó un arresto por contravención de 30 días, pero el detenido los conmutó con el pago de una multa de $ 2.400 y quedó libre.

El hombre de 34 años también deberá afrontar multas por falta de matafuegos en la camioneta, por tener documentación vencida y por haber recorrido varios kilómetros de una ruta nacional a contramano.