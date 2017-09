Milagro Sala: "esto no es una domiciliaria; no respetaron la resolución de la CIDH"

La dirigente piquetera Milagro Sala advirtió hoy que la reclusión que cumple en una de sus viviendas no es prisión domiciliaria y afirmó que la Justicia no ha respetado la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su primera entrevista tras ser trasladada ayer desde el penal de mujeres de Alto Comedero, donde estaba detenida desde enero de 2016, a la casa del Dique la Ciénaga, la dirigente cuestionó las medidas de seguridad que ordenaron los jueces jujeños Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos.

Milagro Sala cumple prisión domiciliaria en El Carmen

"Tengo un camión grandísimo acá de Gendarmería, también está la Policía de la provincia, tengo cámaras que rodean toda la casa, micrófonos. Esto no es una domiciliaria, no han respetado la resolución de la CIDH. No puedo creer que no lo respeten", afirmó en declaraciones a radio 750 que fueron reproducidas por la agencia DyN.

Sala detalló que todos los días debe salir al balcón a las 9 de la mañana para que la vean desde el exterior en el momento del relevo de la guardia de Gendarmería. "Que no se haya cumplido con la resolución de la CIDH es algo que da indignación, que mi casa la hayan convertido en una cárcel. No entiendo para qué me ponen pulsera si tengo que salir a las 9 de la mañana para presentarme ante el relevo de Gendarmería", fustigó.

Custodias, horarios y visitas: así es la prisión domiciliaria de Milagro Sala

De todas formas, afirmó que se siente un poco más tranquila, porque pudo reencontrarse con su marido, con su hijo y sus nietos.

La líder de la agrupación Tupac Amaru contó también que en el penal, sus compañeras la despidieron con mucho cariño y reclamó "que no haya más presos políticos en Argentina".

"Parece que a (Mauricio) Macri y a (Gerardo) Morales se les olvida que estamos viviendo en democracia. No puede ser que si vos no pensás como piensan ellos, te obliguen a que tengas que agachar la cabeza y acepar la política nefasta que llevan adelante", aseveró.

Entre otras cosas, Sala denunció que no puede realizar llamadas porque tiene pinchados todos los teléfonos.

Además, criticó que la Justicia la haya enviado a la casa del Dique la Ciénaga a cumplir la prisión domiciliaria cuando, dijo, hace más de 20 años que su domicilio es en otro lugar.

"No solo robaron sino destrozaron toda la parte de plomería, de electricidad. Ellos vinieron acá y dijeron que el lugar era este, cuando yo hace más de 20 años vivo en otro lado. Creyeron que nadie iba a venir a colaborar para arreglar la casa, pero cuando se enteraron, muchísimos compañeros vinieron. Aprovecho para agradecer a todos los organismos de derechos humanos", sostuvo.