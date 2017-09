"Un rapidito": la ingeniosa promo de un hotel alojamiento que se volvió viral

Un hotel alojamiento de Guaymallén, en Mendoza, pensó una manera muy curiosa de seguir atrayendo clientes: se le ocurrió cobrar “$17 el minuto de sexo”.

La idea, según manifestaron los ideólogos, es apurarse para no pagar ni un peso de más. Placer al alcance de todos los bolsillos. Pero ojo, no todo es color rosa, ya que el cuarto no contará con cama, pero se podrá elegir, a modo de cumplir con las fantasías de cada pareja, un consultorio ginecológico, una jaula, un boliche o un taller mecánico.

No es la primera vez que este hotel alojamiento logra llegar a las noticias. Hace unos meses, este lugar había lanzado un polémico “seguro de embarazo”, que le devolvía el dinero a todo aquel que haya concebido un hijo dentro de sus paredes.

La promoción de los $17 el minuto comenzará el 4 de septiembre para celebrar la llegada del mes del amor.

Un hotel alojamiento de Guaymallén, en Mendoza, pensó una manera muy curiosa de seguir atrayendo clientes: se le ocurrió cobrar “$17 el minuto de sexo” para un "rapidito". La idea, según manifestaron los ideólogos, es apurarse para no pagar ni un peso de más. Placer al alcance de todos los bolsillos.

Pero ojo, no todo es color rosa, ya que el cuarto no contará con cama, pero se podrá elegir, a modo de cumplir con las fantasías de cada pareja, un consultorio ginecológico, una jaula, un boliche o un taller mecánico.

No es la primera vez que este hotel alojamiento logra llegar a las noticias. Hace unos meses, este lugar había lanzado un polémico “seguro de embarazo”, que le devolvía el dinero a todo aquel que haya concebido un hijo dentro de sus paredes.



La promoción de los $17 el minuto comenzará el 4 de septiembre para celebrar la llegada del mes del amor.