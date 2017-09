Macri inauguró la pista del aeropuerto: "mi compromiso con los tucumanos es total"

El presidente Mauricio Macri encabezó este mediodía el acto de inauguración de la nueva pista del aeropuerto Benjamín Matienzo, que le permitirá a la Provincia operar de manera internacional y ampliar las exportaciones de fruta fresca. "Hicimos la obra pensando que queríamos abrir Tucumán al mundo, a todo el país más activamente. Queremos que el mundo y más argentinos conozcan la hospitalidad tucumana y tantos lugares lindos que yo he podido visitar, como Tafí del Valle. Cuando uno hace una obra bien provoca una transformación para siempre", manifestó.

El mandatario, que arribó a las 10.41 a Tucumán y fue recibido por el gobernador Juan Manzur, remarcó que la obra se realizó en tres mesas, tal como estaba pactado. "Los tiempos son importantes, porque hacen a la creación de confianza. Con esta pista, una más larga de la argentina, queremos potenciar el turismo", apuntó.

"Quiero decirle al gobernador que no tiene nada de qué preocuparse porque mi compromiso con los tucumanos es total. Y no sólo desde el afecto, que es mucho y profundo, sino también de los hechos de los que me he ocupado personalmente, como que se les abra el mercado del limón a Estados Unidos o aumentar el corte de etanol en nafta. Esto a generado nuevas inversiones", agregó el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

El mandatario mencionó algunas de las obras que están en ejecución, como el Belgrano Cargas, destacó que a partir de mañana habrá vuelos entre Tucumán y Lima, e insistió con que el próximo año se realizará la nueva terminar aérea, diseño que fue encargado al arquitecto César Pelli.

Previamente, Manzur tomó la palabra y agradeció al Presidente por haber invertido en el aeropuerto tucumano. "Es una obra fantástica, maravillosa, faraónica... Agradecemos la decisión y el tiempo récord. Siempre es bienvenido a Tucumán. En nombre de los tucumanos, muchas gracias", expresó el titular del Poder Ejecutivo.





El encuentro se dio luego de semanas de tensión entre Provincia y Nación, en medio de la campaña de cara a las PASO. Es por eso que el Presidente le agradeció a Manzur por las "lindas palabras” que tuvo hoy para con él. "Cuando él quiere dice cosas lindas", dijo Macri y desató las risas de los presentes. Minutos después, a las 12.42, el jefe de Estado renornó a la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de que los mandatarios se mostraron distendidos, el primer saludo en la pista del aeropuerto fue con pocas sonrisas, según se pudo ver las fotos que difundió la secretaría de Prensa y Comunicación. Se saludaron y luego caminaron hasta la terminal áerea guardando cierta distanciada.

Los números de las obras

- 65.000 metros cúbicos de hormigón y 17.000 metros cúbicos de asfalto se usaron para la remodelación de la aeroestación tucumana.

- 600 metros más de construcción se añadieron a la pista antigua, que ahora pasó a tener 3.500 metros de longitud. De esta manera la estación aérea de Tucumán es la más larga del país.

- $ 1.642,3 millones de pesos fue la inversión realizada en las cinco obras para la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

- 40 años de vida útil es lo que el Ministerio de Transporte de la Nación estima que durará el material usado en el sector aeroportuario.

- 2.869 metros cúbicos de colocación de hormigón en un solo día se realizó en el aeropuerto, lo cual es un récord latinoamericano.