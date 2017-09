Dictan la prisión preventiva para los acusados de matar al comerciante de Lavalle al 1.500

El Juzgado de Instrucción hizo lugar al pedido de la fiscala Adriana Giannoni y ordenó la prisión preventiva para Alexis Castro y Maximiliano Gómez, los acusados de asesinar a Vicente Sleiman, el joven comerciante que quiso evitar un asalto en Lavalle al 1.500, el 22 de julio.

La información fue confirmada por el querellante Patricio Char. “Nosotros consideramos que los complica un testimonio encubierto, que es contundente, y que uno de ellos haya sido reconocido por las víctimas del asalto”, dijo el abogado ante LA GACETA.

No obstante, José Castro, el padre de Alexis, dijo: “Es imposible lo que dice el testigo, mi hijo se reunió ese sábado por el día del amigo con un grupo de chicos en mi casa, estuvo desde las 20 hasta las 4. Es un chico operado recientemente, no puede andar así nomás por la calle. Y no tiene armas”.





EL LUGAR DEL HECHO. Acá mataron al Sleiman.



Laura Martoni, madre de Gómez, agregó: “mi hijo fue a jugar y a la hora del asalto estaba cargando nafta cerca del Mercofrut, como lo indica un video. Nuestros hijos no eran amigos, apenas se conocían de la escuela”.

Vicente Sleiman murió el 22 de julio cuando intentó defender a un grupo de personas que eran víctimas de un ataque de motochorros. Los delincuentes lo balearon y escaparon. No era la primera vez que intentaba defender a víctimas de delitos en el barrio La Ciudadela.