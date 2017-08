El abogado Gustavo Rivas admitió que pudo haber tenido sexo con menores

ENTRE RÍOS.- El abogado Gustavo Rivas, acusado por "corrupción y promoción de la prostitución de menores" en Gualeguaychú, se abstuvo de declarar hoy ante el fiscal Lisandro Beherán en los tribunales de esa ciudad entrerriana y según adelantó su defensa repetirá esa actitud hasta tanto se revele la identidad de los denunciantes de quienes sólo se conocen sus iniciales.

La citación siguió a las denuncias de dos nuevas víctimas que se presentaron ante la Justicia y elevaron a seis las acusaciones contra Rivas, como parte de la investigación que se le sigue por promoción a la corrupción y promoción a la prostitución durante 40 años, según el fiscal.

La causa contra el abogado se inició tras una denuncia periodística difundida por Daniel Enz en el semanario "Análisis", donde dio cuenta de numerosos casos en los que el letrado habría abusado a menores de edad. "Los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010. Les pasaba videos pornográficos, los masturbaba, les practicaba sexo oral y se hacía penetrar o colocar elementos importantes en su ano en encuentros semanales en su casa", sostiene Enz en su artículo.

Al salir de los Tribunales, Rivas admitió ante un grupo de periodistas que mantuvo relaciones sexuales con "mucha gente" y dijo no estar seguro si eran mayores de edad en ese momento.

El abogado no está muy seguro: "Creo que no eran menores, pero no sé, habrá que ver, es una cuestión de fechas".

Rivas continúa residiendo en la ciudad, donde ejerció su profesión y fue un dirigente de entidades deportivas y referente.

Varios denunciantes afirmaron que a la edad de 15 años o poco más, Rivas los llevaba a su casa o su embarcación, que les tomaba fotografías desnudos y que después de proyectarles pornografía los filmaba masturbándose. Después de largos años de silencio, un puñado de víctimas decidieron denunciarlo, pero se estima que los abusados son muchos y que las consecuencias atraviesan varias generaciones.

El acusado negó haber financiado viajes de fin de curso o aportado fondos para carrozas estudiantiles a cambio de favores sexuales. “Mi conciencia me dice que muchas personas que puedan haber tenido alguna relación conmigo en algún momento, que yo sepa, nunca se sintieron víctimas y con muchos de ellos seguimos siendo amigos hasta el día de hoy”, declaró a la prensa. (Télam - TN)