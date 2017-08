Salieron a vacunar perros y gatos para evitar nuevos casos de rabia en Tucumán

La muerte de un gato a causa de un supuesto caso de rabia felina ha puesto en estado de alerta al Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Por ese motivo, esta mañana se realizaron acciones preventivas en el barrio Obispo Piedrabuena.



Por este episodio (de confirmarse, sería el primero en 17 años en Tucumán), se comenzó a vacunar a todos los perros y gatos que existen 500 metros a la redonda del domicilio donde se encontraba el animal sospechoso.

Preocupación por un caso de rabia felina en Tucumán: qué hacer para evitar el contagio



El operativo, a cargo del médico veterinario de la División Zoonosis, Sebastián Rivadeneira, arrancó en el pasaje 1 de Mayo, donde sucedió el episodio. Allí, varios veterinarios se hicieron presentes para alertar a los vecinos, que se mostraron sorprendidos por el hecho.





"Anoche, a través de un grupo de WhatsApp del barrio, empezó a circular que un gato tenía rabia. No lo podíamos creer; estamos un poco asustados por este caso. Tengo dos y también tres perros. Es un alivio para nosotros que vengan a vacunar a los animales, ya que algunos no contamos con los recursos para poder hacer esto", le contó Mario a LA GACETA.

Habrían detectado un supuesto caso de rabia felina en Tucumán

Graciela, otra vecina, manifestó que en el barrio Piedrabuena hay muchísimos gatos. "Parece un criadero esta zona. Cuando vienen los carros con la basura se llena de animales, que aparecen por todos lados. Me enteré hoy que el gato que tendría rabia es del barrio. Por eso no dudé en vacunar a mis mascotas", explicó.



Operativo



"Se inició un control de foco ante la sospecha de un felino de la zona con posible diagnóstico de rabia. Lo que se hace en estos casos es agarrar de la casa índice 500 metros a la redonda y se vacuna a todos los perros y gatos para prevenir que no haya contagios, y para reforzar la inmunidad de los animales de la zona", contó el veterinario Rivadeneira, que además destacó: "es importante que todo perro y gato, desde los tres meses de edad, rreciba la vacuna antirrábica".



El especialista dijo que no se descarta la posibilidad de que el felino haya sido contagiado por un murciélago: "se está dando mucho en la Argentina la rabia en los murciélagos. Se diagnostica bastante, ya que es un animal silvestre y es pasible de tener el virus, ser el portador y contagiarlo".



El gato del cual se sospecha murió luego de ser examinado por veterinarios a causa de un virus que habría afectado sus órganos. Pero antes mordió a dos adultos y arañó a otro. Los tres fueron vacunados y están bajo tratamiento. Además se realizó la inmunización en diez personas que estuvieron en contacto con el animal.





"Dado que es un animal doméstico y está relacionado con personas, fue necesario iniciar las acciones de control de foco y bloqueo dentro de un radio que ya está definido", contó el responsable de la Dirección de Epidemiología, doctor Rogelio Cali.



Por su parte, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Siprosa, Ricardo Cortez, aseguró que hay insumos para quienes lo requieran.



"Contamos con las vacunas antirrábicas y gamaglobulina antirrábica en el Hospital de Niños, para los menores de 14 años; en el Avellaneda, para los mayores de 15, y también las tenemos en el Vacunatorio de la Familia, donde se hacen algunas consultas y se realiza el tratamiento en caso de ser necesario", explicó.





El profesional también remarcó que esta vacuna no está dentro del calendario, por lo que no debe colocársela cualquier persona, sino aquellos que tuvieron contacto con el animal sospechoso o con personas que estuvieron cerca de él.



Qué hacer si te muerde un animal



1- Lavar la herida con agua y jabón.

2-No colocar alcohol ni desinfectante.

3-Concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser atendidos por un médico. Allí, el profesional evaluará si es necesario aplicar antibióticos, vacuna antitetánica y tratamiento atirrábico específico.



El animal de quedar en observación durante 10 días, aunque esté vacunado.



Qué es la rabia



La rabia es una enfermedad infecciosa causada por un virus que afecta al sistema nervioso central. Su transmisión casi siempre se produce por mordedura de un animal infectado a otro susceptible. Otras formas de contagio, como vía aerógena o vía oral, no son tan habituales.



¿Qué hacer para prevenir la rabia?



Vacunar a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y revacunarlos anualmente.

Evitar el contacto con perros y gatos, aunque sean de conocidos.

Cuidar a nuestras mascotas para que no salgan solas a la calle y, cuando salgan con nosotros, que vayan con correa y collar.

Esterilizar a nuestras mascotas si no tenemos planeado que tengan cría.

No tener animales silvestres como mascotas.

Evitar el contacto con murciélagos, especialmente si están en el suelo o con signos de enfermedad.

Ante una mordedura dirigirse al Instituto Antirrábico (avenida Mate de Luna 1935) o consultar al CAPS o policlínica más cercana.